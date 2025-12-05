15:35
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Власть

Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

Фото из интернета. Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок проведения ежегодных республиканских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Согласно документу, в нормативные акты внесли ряд уточнений. В частности, во всех положениях упоминание «Министерство образования и науки» заменили новым — «Министерство просвещения».

Также обновлен порядок организации конкурса «Учитель года». Теперь его проводит Министерство просвещения с участием Кыргызской академии образования (КАО), Республиканского института повышения квалификации педагогических кадров, департамента развития качества образования и других заинтересованных организаций.

В конкурсе уточнены отдельные пункты, регулирующие процедуру участия, оценки и организации этапов.

Для конкурса «Воспитатель года» установили новые правила:

  • участие организует Министерство просвещения при поддержке КАО, института переподготовки, КГУ имени Ишеналы Арабаева, департамента развития качества образования и педагогической общественности;
  • победителями признают четырех участников, набравших максимальное количество баллов;
  • каждому из них назначается денежная премия — 500 тысяч сомов по четырем номинациям: «Лучший воспитатель», «Лучший методист», «Лучший учитель государственного языка», «Лучший музыкальный руководитель»;
  • введено новое правило: звание «Учитель года» не могут присваивать одному и тому же человеку повторно.

Кроме того, уточнено, что премии в номинации «Воспитатель года» выплачивают из Фонда президента, а проведение конкурса ежегодно финансируют из республиканского бюджета.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353512/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении
Меняется регулирование ценных бумаг: законопроект вынесли на обсуждение
Размер командировочных выплат увеличили в Кыргызстане
Кабмин КР утвердил новый образец национального водительского удостоверения
Адылбек Касымалиев призвал усиливать поддержку граждан с особыми потребностями
Кабмин утвердил концепцию устойчивого развития Иссык-Куля
Добросовестным предпринимателям — новые правила: кабмин усилил контроль
В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Глава кабмина подчеркнул недопустимость использования административного ресурса
Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пустят с&nbsp;молотка три крупных завода, принадлежащих государству В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
15:31
В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC,...
15:29
Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
15:04
Государству возвращен социальный объект в Сузакском районе
15:00
Выборы отменены, кандидаты — вне игры: что происходит в округе № 13
15:00
Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении