Фото из интернета. Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок проведения ежегодных республиканских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Согласно документу, в нормативные акты внесли ряд уточнений. В частности, во всех положениях упоминание «Министерство образования и науки» заменили новым — «Министерство просвещения».

Также обновлен порядок организации конкурса «Учитель года». Теперь его проводит Министерство просвещения с участием Кыргызской академии образования (КАО), Республиканского института повышения квалификации педагогических кадров, департамента развития качества образования и других заинтересованных организаций.

В конкурсе уточнены отдельные пункты, регулирующие процедуру участия, оценки и организации этапов.

Для конкурса «Воспитатель года» установили новые правила:

участие организует Министерство просвещения при поддержке КАО, института переподготовки, КГУ имени Ишеналы Арабаева, департамента развития качества образования и педагогической общественности;

победителями признают четырех участников, набравших максимальное количество баллов;

каждому из них назначается денежная премия — 500 тысяч сомов по четырем номинациям: «Лучший воспитатель», «Лучший методист», «Лучший учитель государственного языка», «Лучший музыкальный руководитель»;

введено новое правило: звание «Учитель года» не могут присваивать одному и тому же человеку повторно.

Кроме того, уточнено, что премии в номинации «Воспитатель года» выплачивают из Фонда президента, а проведение конкурса ежегодно финансируют из республиканского бюджета.

Постановление вступит в силу через 10 дней.