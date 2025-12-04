10:10
Власть

Коррупционный скандал в ЕС. Бывшую главу евродипломатии обвинили и освободили

Подозреваемую в коррупции экс-главу евродипломатии Федерику Могерини освободили. Федеральная полиция Западной Фландрии отпустила ее после допроса и предъявления официальных обвинений, сообщает Sky TG24.

Фото из архива. Подозреваемую в коррупции экс-главу евродипломатии Федерику Могерини отпустили после допроса и предъявления официальных обвинений

Также отпущены замдиректора Колледжа Европы Чезаре Дзегретти и бывший генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Европейская прокуратура пояснила, что «они освобождены, поскольку не представляют риска побега».

«После допроса Федеральной уголовной полицией Бельгии (FGP West-Vlaanderen) все трое официально уведомлены о предъявленных им обвинениях. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны», — уточнили в надзорном органе.

Федерику Могерини задержали 2 декабря в связи с расследованием махинаций, связанных с программой подготовки дипломатов в Колледже Европы, который она возглавляет с 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353341/
просмотров: 298
