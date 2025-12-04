Член ЦИК КР о нарушениях в округе № 13 и когда новый парламент начнет работу

Член ЦИК КР Абдыжапар Бекматов дал комментарии по ряду нарушений в избирательном округе № 13 во время выборов в Жогорку Кенеш.

По его словам, пока ведется расследование по факту, комиссией принято решение о недопущении всех 14 кандидатов к участию в повторных выборах, этому способствовал ряд нарушений.

Читайте по теме ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными

«В избирательном процессе есть три ответственности: конституционная, административная и уголовная. Мы посмотрели все записи с избирательных участков и обнаружили, что неизвестные люди создавали препятствия работе членов комиссии и свободному волеизъявлению избирателей», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Фото 24.kg. Абдыжапар Бекматов

Он добавил, что правоохранительные органы устанавливают, кто несанкционированно подключил несколько камер и контролировал ход голосований. Также выборному процессу мешали члены комиссии, избиратели находились постоянно в напряжении, следовательно они оказались под давлением, поэтому было принято решение голосование на этом округе считать недействительным.

Абдыжапар Бекматов объяснил, что согласно конституционному закону, комиссия после судебных разбирательств должна объявить повторные выборы, которые будут проведены в течение двух месяцев. Сейчас ЦИК ждет судебное решение.

Примечательно, что в округе № 13 отмечалась самая большая явка избирателей — более 47 процентов. Там на выборы пришли более 30 тысяч 260 человек, а это 39,44 процента граждан от общего числа людей, которые приняли участие в голосовании.

«Мы не следователи и не можем самостоятельно определить, кто именно поставил камеры. Поэтому все материалы переданы в правоохранительные органы, которые установят причастных. Исходя из этого, приняли решение наказать всех. Если какой-то кандидат не причастен и будут тому доказательства, то суд может отменить наше решение и принять новое», — добавил член ЦИК.

Он отметил, что на заседании был поднят вопрос о возможном соучастии членов участковой комиссии, так как они фактически бездействовали. После заключения правоохранительных органов по ним будет принято соответствующее решение.

Член ЦИК рассказал и о том, когда новый парламент начнет работу.

«Центризбирком в течение двух недель должен подвести итоги голосования и определить результаты выборов. После этого мы публикуем результаты и приступим к регистрации избранных депутатов, если сформируется более две трети членов парламента, то он может приступить к первому заседанию нового созыва. Если все будет хорошо, то в конце декабря они могут начать свою работу», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Также на заседании рабочей комиссии рассмотрено еще 6 заявлений о нарушениях на участках, действиях и бездействиях окружных избирательных комиссий. Перед тем, как определить результаты выборов, ЦИК в обязательном порядке рассмотрит все поступившие жалобы, заявления, а потом только приступит к составлению итоговых таблиц и протоколов об итогах выборов. Так что факты нарушений, как в округе № 13, могут оказаться не единственными.