Член ЦИК КР о нарушениях в округе № 13 и когда новый парламент начнет работу

Член ЦИК КР Абдыжапар Бекматов дал комментарии по ряду нарушений в избирательном округе № 13 во время выборов в Жогорку Кенеш.
По его словам, пока ведется расследование по факту, комиссией принято решение о недопущении всех 14 кандидатов к участию в повторных выборах, этому способствовал ряд нарушений.
«В избирательном процессе есть три ответственности: конституционная, административная и уголовная. Мы посмотрели все записи с избирательных участков и обнаружили, что неизвестные люди создавали препятствия работе членов комиссии и свободному волеизъявлению избирателей», — сказал Абдыжапар Бекматов.
Абдыжапар Бекматов объяснил, что согласно конституционному закону, комиссия после судебных разбирательств должна объявить повторные выборы, которые будут проведены в течение двух месяцев. Сейчас ЦИК ждет судебное решение.
Примечательно, что в округе № 13 отмечалась самая большая явка избирателей — более 47 процентов. Там на выборы пришли более 30 тысяч 260 человек, а это 39,44 процента граждан от общего числа людей, которые приняли участие в голосовании.
«Мы не следователи и не можем самостоятельно определить, кто именно поставил камеры. Поэтому все материалы переданы в правоохранительные органы, которые установят причастных. Исходя из этого, приняли решение наказать всех. Если какой-то кандидат не причастен и будут тому доказательства, то суд может отменить наше решение и принять новое», — добавил член ЦИК.
Он отметил, что на заседании был поднят вопрос о возможном соучастии членов участковой комиссии, так как они фактически бездействовали. После заключения правоохранительных органов по ним будет принято соответствующее решение.
Член ЦИК рассказал и о том, когда новый парламент начнет работу.
«Центризбирком в течение двух недель должен подвести итоги голосования и определить результаты выборов. После этого мы публикуем результаты и приступим к регистрации избранных депутатов, если сформируется более две трети членов парламента, то он может приступить к первому заседанию нового созыва. Если все будет хорошо, то в конце декабря они могут начать свою работу», — пояснил Абдыжапар Бекматов.
Также на заседании рабочей комиссии рассмотрено еще 6 заявлений о нарушениях на участках, действиях и бездействиях окружных избирательных комиссий. Перед тем, как определить результаты выборов, ЦИК в обязательном порядке рассмотрит все поступившие жалобы, заявления, а потом только приступит к составлению итоговых таблиц и протоколов об итогах выборов. Так что факты нарушений, как в округе № 13, могут оказаться не единственными.