Власть

Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Пакистан

Садыр Жапаров сегодня прибыл с государственным визитом в Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт главы государства приземлился на авиабазе «Нур Хан».

«Его встретили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, лидер страны Асиф Али Зардари и другие официальные лица. В честь прибытия Садыра Жапарова прозвучал 21 пушечный залп», — говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках визита президент проведет двусторонние переговоры с Шахбазом Шарифом и Асифом Али Зардари, встретится со спикером Национальной ассамблеи (Нижняя палата парламента) Сардаром Аязом Садиком и председателем Сената (Верхняя палата парламента) Юсуфом Резой Гелани.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах, представляющих взаимный интерес, а также перспективы дальнейшего развития кыргызско-пакистанских отношений.
