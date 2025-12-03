17:59
Власть
Сюжет: Выборы-2025

ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными

На заседании ЦИК начальник управления организации избирательного процесса Махабат Кожокеева на видеослайдах наглядно показала нарушения на 35 участках в день выборов.

ЦИК
Фото ЦИК. Заседание

По ее словам, после ряда обращений граждан и роликов в соцсетях Центризбирком начал проверку фактов нарушений.

«Выяснилось, что со стороны наблюдателей от кандидатов в депутаты на 35 участках установили камеры, которые осуществляли контроль за голосованием. Это нарушало принцип тайного голосования. Агитаторы отслеживали весь процесс, чтобы видеть, кто как голосует. Наблюдатели должны сидеть в определенном месте, но они, нарушая закон, установили камеры там, где запрещено», — добавила Мээрим Кожокеева.

На избирательном округе № 13 было зарегистрировано 65 тысяч 16 человек, из них проголосовали 30 тысяч, что составляет 39,44 процента.

В итоге ЦИК признала результаты выборов по этому округу недействительными. Всего участвовало 14 кандидатов от округа № 13. В последующем они не смогут снова принимать участие в выборах.

Напомним, что победителем досрочных парламентских выборов по многомандатному избирательному округу № 13 стал Бакыт Сыдыков. 

Как ранее сообщала Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов, в Ноокенском районе Джалал-Абадской области аннулировали результаты голосования на избирательном участке № 2410. Решение приняли после обнаружения скрытой видеосъемки в помещении участка.

До этого в соцсетях распространили видео, связанное с кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Б.С. На кадрах видно мобильное устройство, направленное на членов участковой комиссии и процесс голосования.

Как сообщили в пресс-службе УВД области, инцидент произошел 30 ноября в селе Сай-Бою айыльного аймака имени Э.Алиева. На бетонной колонне внутри здания сотрудники милиции обнаружили установленный серебристый iPhone 13 Pro Max. Он был подключен к пауэрбанку и вел видеосъемку членов комиссии и урны.

По результатам проверки уголовного правонарушения в действиях причастных лиц не установлено.

Напомним, Бакыт Сыдыков набрал в этом округе, по предварительным данным ЦИК, 17 тысяч 397 голосов, за ним идет Айбек Алтынбеков с 13 тысячами 477 голосами.

Округ № 13 находится в Ноокенском районе Джалал-Абадской области и включает часть Базар-Коргона; Кенешский, Арстанбап-Атинский, Сайдыкумский айыльные аймаки; Д.Садырбаевский, Э.Алиевский, Момбековский айыльные аймаки; Кочкор-Ату и Майлуу-Суу.
