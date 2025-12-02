В Госдуме предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) мигрантов, которые приезжают в Россию для дальнейшего проживания, сообщает ТАСС.

Депутат обратил внимание, что между Россией и большинством соседних государств—членов СНГ заключены соглашения о предоставлении экстренной медицинской помощи за счет региональных бюджетов.

«Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие — от одной тысячи рублей на несколько месяцев», — сказал Сергей Леонов журналистам.

Он выразил уверенность, что реализация этой инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на государство, освободив его от необходимости оплачивать лечение незастрахованных пациентов.