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Власть

В Кыргызстане предлагают выдавать электронные страховые полисы

В Кыргызстане предлагают выдавать электронные страховые полисы. С инициативой выступает Министерство экономики и коммерции, которое подготовило проект изменений соответствующего постановления кабмина.

Напомним, Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» принят в целях создания экономических условий для возмещения убытков, связанных с повреждением или уничтожением жилых помещений в результате пожара и стихийных бедствий.

По данным ведомства, по состоянию на 31 декабря прошлого года жилой фонд страны составляет 1 миллион 212 тысяч 901 единицу, из которых застраховано всего 20,5 процента жилья.

С 1 января 2024-го по застрахованным жилым помещениям произошло 240 различных страховых случаев (пожаров и стихийных бедствий). Выплачено страховое возмещение на общую сумму 37 миллионов 41 тысяча 66 сомов.

«Жилье граждан имеет социально значимый характер, так как в случае его повреждения в результате пожара и стихийных бедствий население испытывает финансовые затруднения, связанные с его восстановлением. В случае отсутствия необходимых денежных средств на восстановление своего жилья, соответственно, при отсутствии нормальных жилищных условий это также может отразиться на их здоровье», — поясняют инициаторы.

Изменения позволят:

  • упростить порядок оформления и выдачи электронных страховых полисов по обязательному страхованию жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, в том числе через мобильное приложение «Тундук»;
  • оперативно принимать решения по выплатам страхового возмещения;
  • конкретизировать перечень документов, предоставляемых уполномоченным органом;
  • постепенно развивать страховую культуру населения;
  • обеспечить компенсацию причиненного материального ущерба, нанесенного жилью.

Минэкономики считает необходимым скорректировать постановление кабмина «Об утверждении актов в сфере обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» в части, касающейся правил обязательного страхования жилых помещений от пожара и положения о порядке информационного взаимодействия государственных органов и иных организаций в системе обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317670/
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