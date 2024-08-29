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Общество

Купля-продажа авто и жилья: страховку можно купить на месте оформления сделки

Государственная страховая организация (ГСО) открывает пункты оформления страховых полисов на местах по всему Кыргызстану.

В компании напомнили о принятии постановлений кабинета министров, связанных с изменениями порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и транспорт, которые касаются страхования.

Согласно изменениям, с 26 августа при регистрации и перерегистрации жилого имущества необходимо предъявить страховой полис.

Аналогичные требования вступят в силу с 31 августа при регистрации транспортных средств, установок и оборудования.

Для удобства граждан ГСО открывает пункты оформления страховых полисов во всех филиалах Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (бывший Госрегистр) и Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава (бывшее ГУ «Унаа»). Теперь кыргызстанцы смогут оформить полисы прямо на месте в ходе любой сделки. Это ускорит процесс регистрации.

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Отметим, что у пользователей соцсетей возник вопрос, будет ли действителен страховой полис в случае продажи жилья и не логичнее ли оформлять его сразу на нового владельца.

«Неважно, кто оплачивает полис, главное, чтобы на руках был техпаспорт жилого помещения. Мы страхуем не человека, а само жилье, поэтому полис будет действителен в течение года. После перерегистрации имущества можно подойти снова в пункт ГСО и сообщить о сделке. Полис переписывать не будут, но наши сотрудники внесут изменения в базу данных в соответствии с договором купли/продажи», — пояснили 24.kg в Государственной страховой организации.

Что касается полиса ОСАГО, в нем при оформлении можно указать число допущенных к управлению лиц.

В Госстрахе подчеркнули, что наличие страхового полиса обеспечивает защиту в случае непредвиденных обстоятельств, таких как аварии, пожары или природные катаклизмы.

Адреса всех страховых пунктов с 1 сентября будут доступны на картах 2GIS и официальном сайте ГСО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303474/
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