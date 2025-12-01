Смена секретаря Совбеза. В Кыргызстане произошел ряд кадровых перестановок

Бактыбек Бекболотов освобожден от должности секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, в Кыргызстане произошли еще ряд кадровых перестановок.
Так, Азамат Апсатаров освобожден от должности помощника президента и назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабмина администрации главы государства.
Эльчибек Джантаев освобожден от должности полномочного представителя президента в Ошской области и назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.
Марат Иманкулов назначен советником президента Кыргызской Республики.