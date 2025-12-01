Смена секретаря Совбеза. В Кыргызстане произошел ряд кадровых перестановок

Бактыбек Бекболотов освобожден от должности секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в Кыргызстане произошли еще ряд кадровых перестановок.

Фото из интернета. Азамат Апсатаров

Так, Азамат Апсатаров освобожден от должности помощника президента и назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабмина администрации главы государства.

Фото из интернета. Эльчибек Джантаев

Эльчибек Джантаев освобожден от должности полномочного представителя президента в Ошской области и назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Фото из интернета. Марат Иманкулов

Марат Иманкулов назначен советником президента Кыргызской Республики.