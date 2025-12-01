09:39
Сюжет: Выборы-2025

Адылбек Касымалиев прокомментировал предварительные итоги досрочных выборов в ЖК

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в интервью Национальной телерадиовещательной корпорации прокомментировал предварительные итоги досрочных парламентских выборов, которые завершились в Кыргызстане накануне.

По его словам, голосование прошло спокойно и стабильно.

«Могу с уверенностью сказать, что выборы прошли спокойно, организованно и на высоком уровне. И действительно, мы в этом убедились. От своего имени и от имени кабинета министров благодарю избирателей за участие. Эти выборы прошли полностью с использованием автоматизированной системы, власть не вмешивалась, не было никакого административного ресурса», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что ранее президент страны приказал не вмешиваться в выборный процесс, и чиновники выполнили это требование.

Адылбек Касымалиев также отметил, что кабмин готов работать с депутатами Жогорку Кенеша нового созыва. И напомнил, что предстоит принять важные экономические документы — бюджет на 2026 год и отчет кабинета министров за 2025-й.

«Перед нами много задач. Нужно принять несколько законопроектов, которые поддержат наших предпринимателей. Наша основная цель — повысить уровень жизни граждан. Мы должны создать достойные условия для каждого кыргызстанца», — сказал он.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в КР 30 ноября по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выбирали 90 депутатов, по три от каждого округа. Кандидаты выдвигались как от политических партий, так и путем самовыдвижения.
