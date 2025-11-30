00:17
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент

В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов ЖК VIII созыва. Всего в гонке принимали участие 467 кандидатов, из которых 276 — мужчины, 191 — женщины.

Согласно предварительным данным с автоматически считывающих урн, опубликованным на сайте ЦИК, 50 человек из состава будущего Жогорку Кенеша уже были депутатами в предыдущем созыве (в скобках указаны номера округов):

  1. Чынгыз Ажибаев (№ 1).
  2. Камила Талиева (№ 1).
  3. Ырысбек Атажанов (№ 2).
  4. Бактыяр Калпаев (№ 2).
  5. Равшанбек Рысбаев (№ 3).
  6. Советбек Рустамбек уулу (№ 4).
  7. Нилуфар Алимжанова (№ 4).
  8. Эльдар Сулайманов (№ 5).
  9. Азамат Исираилов (№ 5).
  10. Нурбек Алимбеков (№ 6).
  11. Алишер Козуев (№ 7).
  12. Илимбек Кубанычбеков (№ 7).
  13. Жанар Акаев (№ 8).
  14. Улан Примов (№ 8).
  15. Данияр Толонов (№ 9).
  16. Суйунбек Омурзаков (№ 10).
  17. Шайырбек Ташиев (№ 11).
  18. Алтынбек Кылычбаев (№ 11).
  19. Таалайбек Масабиров (№ 12).
  20. Бактыбек Сыдыков (№ 13).
  21. Айбек Алтынбеков (№ 13).
  22. Кундузбек Сулайманов (№ 14).
  23. Нурланбек Тургунбек уулу (№ 15).
  24. Азизбек Турсунбаев (№ 15).
  25. Айсаркан Абдибаева (№ 15).
  26. Дастанбек Джумабеков (№ 16).
  27. Нурланбек Азыгалиев (№ 17).
  28. Карим Ханджеза (№ 18).
  29. Лейла Лурова (№ 18).
  30. Медербек Алиев (№ 19).
  31. Сеидбек Атамбаев (№ 20).
  32. Жылдыз Садырбаева (№ 21).
  33. Дастан Бекешев (№ 22).
  34. Гуля Кожокулова (№ 22).
  35. Эльвира Сурабалдиева (№ 23).
  36. Марлен Маматалиев (№ 23).
  37. Жумабек Салымбеков (№ 24).
  38. Бахридин Шабазов (№ 25).
  39. Бакыт Тентишев (№ 25).
  40. Медербек Саккараев (№ 26).
  41. Джамиля Исаева (№ 26).
  42. Акылбек Тумонбаев (№ 27).
  43. Табылды Муратбеков (№ 27).
  44. Гулкан Молдобекова (№ 27).
  45. Эрулан Кокулов (№ 28).
  46. Нурбек Сыдыгалиев (№ 29).
  47. Гулсункан Жунушалиева (№ 29).
  48. Кубанычбек Самаков (№ 30).
  49. Улан Бакасов (№ 30).
  50. Жылдыз Таалайбек кызы (№ 30).

Полный предварительный список будущего состава парламента можно посмотреть по ссылке.

В течение двух недель ЦИК должна завершить ручной подсчет голосов и официально объявить итоги выборов.
