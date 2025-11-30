Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент

В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов ЖК VIII созыва. Всего в гонке принимали участие 467 кандидатов, из которых 276 — мужчины, 191 — женщины.
Согласно предварительным данным с автоматически считывающих урн, опубликованным на сайте ЦИК, 50 человек из состава будущего Жогорку Кенеша уже были депутатами в предыдущем созыве (в скобках указаны номера округов):
- Чынгыз Ажибаев (№ 1).
- Камила Талиева (№ 1).
- Ырысбек Атажанов (№ 2).
- Бактыяр Калпаев (№ 2).
- Равшанбек Рысбаев (№ 3).
- Советбек Рустамбек уулу (№ 4).
- Нилуфар Алимжанова (№ 4).
- Эльдар Сулайманов (№ 5).
- Азамат Исираилов (№ 5).
- Нурбек Алимбеков (№ 6).
- Алишер Козуев (№ 7).
- Илимбек Кубанычбеков (№ 7).
- Жанар Акаев (№ 8).
- Улан Примов (№ 8).
- Данияр Толонов (№ 9).
- Суйунбек Омурзаков (№ 10).
- Шайырбек Ташиев (№ 11).
- Алтынбек Кылычбаев (№ 11).
- Таалайбек Масабиров (№ 12).
- Бактыбек Сыдыков (№ 13).
- Айбек Алтынбеков (№ 13).
- Кундузбек Сулайманов (№ 14).
- Нурланбек Тургунбек уулу (№ 15).
- Азизбек Турсунбаев (№ 15).
- Айсаркан Абдибаева (№ 15).
- Дастанбек Джумабеков (№ 16).
- Нурланбек Азыгалиев (№ 17).
- Карим Ханджеза (№ 18).
- Лейла Лурова (№ 18).
- Медербек Алиев (№ 19).
- Сеидбек Атамбаев (№ 20).
- Жылдыз Садырбаева (№ 21).
- Дастан Бекешев (№ 22).
- Гуля Кожокулова (№ 22).
- Эльвира Сурабалдиева (№ 23).
- Марлен Маматалиев (№ 23).
- Жумабек Салымбеков (№ 24).
- Бахридин Шабазов (№ 25).
- Бакыт Тентишев (№ 25).
- Медербек Саккараев (№ 26).
- Джамиля Исаева (№ 26).
- Акылбек Тумонбаев (№ 27).
- Табылды Муратбеков (№ 27).
- Гулкан Молдобекова (№ 27).
- Эрулан Кокулов (№ 28).
- Нурбек Сыдыгалиев (№ 29).
- Гулсункан Жунушалиева (№ 29).
- Кубанычбек Самаков (№ 30).
- Улан Бакасов (№ 30).
- Жылдыз Таалайбек кызы (№ 30).
Полный предварительный список будущего состава парламента можно посмотреть по ссылке.
В течение двух недель ЦИК должна завершить ручной подсчет голосов и официально объявить итоги выборов.