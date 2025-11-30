Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент

В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов ЖК VIII созыва. Всего в гонке принимали участие 467 кандидатов, из которых 276 — мужчины, 191 — женщины.

Согласно предварительным данным с автоматически считывающих урн, опубликованным на сайте ЦИК, 50 человек из состава будущего Жогорку Кенеша уже были депутатами в предыдущем созыве (в скобках указаны номера округов):

Чынгыз Ажибаев (№ 1). Камила Талиева (№ 1). Ырысбек Атажанов (№ 2). Бактыяр Калпаев (№ 2). Равшанбек Рысбаев (№ 3). Советбек Рустамбек уулу (№ 4). Нилуфар Алимжанова (№ 4). Эльдар Сулайманов (№ 5). Азамат Исираилов (№ 5). Нурбек Алимбеков (№ 6). Алишер Козуев (№ 7). Илимбек Кубанычбеков (№ 7). Жанар Акаев (№ 8). Улан Примов (№ 8). Данияр Толонов (№ 9). Суйунбек Омурзаков (№ 10). Шайырбек Ташиев (№ 11). Алтынбек Кылычбаев (№ 11). Таалайбек Масабиров (№ 12). Бактыбек Сыдыков (№ 13). Айбек Алтынбеков (№ 13). Кундузбек Сулайманов (№ 14). Нурланбек Тургунбек уулу (№ 15). Азизбек Турсунбаев (№ 15). Айсаркан Абдибаева (№ 15). Дастанбек Джумабеков (№ 16). Нурланбек Азыгалиев (№ 17). Карим Ханджеза (№ 18). Лейла Лурова (№ 18). Медербек Алиев (№ 19). Сеидбек Атамбаев (№ 20). Жылдыз Садырбаева (№ 21). Дастан Бекешев (№ 22). Гуля Кожокулова (№ 22). Эльвира Сурабалдиева (№ 23). Марлен Маматалиев (№ 23). Жумабек Салымбеков (№ 24). Бахридин Шабазов (№ 25). Бакыт Тентишев (№ 25). Медербек Саккараев (№ 26). Джамиля Исаева (№ 26). Акылбек Тумонбаев (№ 27). Табылды Муратбеков (№ 27). Гулкан Молдобекова (№ 27). Эрулан Кокулов (№ 28). Нурбек Сыдыгалиев (№ 29). Гулсункан Жунушалиева (№ 29). Кубанычбек Самаков (№ 30). Улан Бакасов (№ 30). Жылдыз Таалайбек кызы (№ 30).

Полный предварительный список будущего состава парламента можно посмотреть по ссылке.

В течение двух недель ЦИК должна завершить ручной подсчет голосов и официально объявить итоги выборов.