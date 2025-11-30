Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 12

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №12. Лидером стал Бекмырза Чолпонбай уулу, набравший 14 662 голоса — это 28,19 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Талайбек Масабиров — 8 887 голосов (17,09 %)
• Тойгонбай Абдыкаров — 5 268 голосов (10,13 %)
Всего по округу представлены данные по 19 позициям, включая вариант «Против всех».
Результаты остаются предварительными и могут уточняться после обработки финальных протоколов.
№12 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ЧОЛПОНБАЙ УУЛУ БЕКМЫРЗА
|14 662
|28,19 %
|2
|МАСАБИРОВ ТАЛАЙБЕК АЙТМАМАТОВИЧ
|8 887
|17,09 %
|3
|АБДЫКАРОВ ТОЙГОНБАЙ ЖОРОБАЕВИЧ
|5 268
|10,13 %
|4
|МАМАТОВ БАКЫТБЕК САМАГАНОВИЧ
|4 844
|9,31 %
|5
|ТИЛЛЕБАЕВ ТЕМИРБЕК КЫРГЫЗБАЕВИЧ
|3 837
|7,38 %
|6
|КУРМАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ КОЧКОРАЛИЕВНА
|2 240
|4,31 %
|7
|ОМОШЕВ ЭРМЕКБАЙ АЛЯНОВИЧ
|1 958
|3,76 %
|8
|ЭРМАТОВ НУРДИН МАНАПОВИЧ
|1 937
|3,72 %
|9
|АКБАЕВ АВАЗБЕК АБДИРАХМАНОВИЧ
|1 930
|3,71 %
|10
|ЖАЛИЛОВА ГҮЛЬНАЗ ТАЖИБАЕВНА
|1 379
|2,65 %
|11
|ЭННАЗАРОВ САНЖАРБЕК АРЗЫКУЛОВИЧ
|864
|1,66 %
|12
|КАЙЫПОВ СУЛАЙМАН ТУРДУЕВИЧ
|843
|1,62 %
|13
|РАХМАН МЕДЕР
|899
|1,73 %
|14
|КОЙЧУМАНОВА НУРКАН КАДЫРОВНА
|620
|1,19 %
|15
|КАРАБЕКОВА КЫЗЖИБЕК СОВЕТОВНА
|558
|1,07 %
|16
|КАМБАРОВА ГУЛМИРА БЕКЕНОВНА
|441
|0,85 %
|17
|Против всех
|420
|0,81 %
|18
|ЖУСУПОВА ЗАЙНАПХАН БАЛТАБАЕВНА
|215
|0,41 %
|19
|СУЛТАНОВА РОЗА АЖИМАМАТОВНА
|214
|0,41 %