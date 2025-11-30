22:42
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 12

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу №12. Лидером стал Бекмырза Чолпонбай уулу, набравший 14 662 голоса — это 28,19 процента.

В тройку лидеров также вошли:
• Талайбек Масабиров — 8 887 голосов (17,09 %)
• Тойгонбай Абдыкаров — 5 268 голосов (10,13 %)

Всего по округу представлены данные по 19 позициям, включая вариант «Против всех».

Результаты остаются предварительными и могут уточняться после обработки финальных протоколов. 

№12 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ЧОЛПОНБАЙ УУЛУ БЕКМЫРЗА 14 662 28,19 %
2 МАСАБИРОВ ТАЛАЙБЕК АЙТМАМАТОВИЧ 8 887 17,09 %
3 АБДЫКАРОВ ТОЙГОНБАЙ ЖОРОБАЕВИЧ 5 268 10,13 %
4 МАМАТОВ БАКЫТБЕК САМАГАНОВИЧ 4 844 9,31 %
5 ТИЛЛЕБАЕВ ТЕМИРБЕК КЫРГЫЗБАЕВИЧ 3 837 7,38 %
6 КУРМАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ КОЧКОРАЛИЕВНА 2 240 4,31 %
7 ОМОШЕВ ЭРМЕКБАЙ АЛЯНОВИЧ 1 958 3,76 %
8 ЭРМАТОВ НУРДИН МАНАПОВИЧ 1 937 3,72 %
9 АКБАЕВ АВАЗБЕК АБДИРАХМАНОВИЧ 1 930 3,71 %
10 ЖАЛИЛОВА ГҮЛЬНАЗ ТАЖИБАЕВНА 1 379 2,65 %
11 ЭННАЗАРОВ САНЖАРБЕК АРЗЫКУЛОВИЧ 864 1,66 %
12 КАЙЫПОВ СУЛАЙМАН ТУРДУЕВИЧ 843 1,62 %
13 РАХМАН МЕДЕР 899 1,73 %
14 КОЙЧУМАНОВА НУРКАН КАДЫРОВНА 620 1,19 %
15 КАРАБЕКОВА КЫЗЖИБЕК СОВЕТОВНА 558 1,07 %
16 КАМБАРОВА ГУЛМИРА БЕКЕНОВНА 441 0,85 %
17 Против всех 420 0,81 %
18 ЖУСУПОВА ЗАЙНАПХАН БАЛТАБАЕВНА 215 0,41 %
19 СУЛТАНОВА РОЗА АЖИМАМАТОВНА 214 0,41 %
