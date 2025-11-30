Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 11

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 11. С большим отрывом лидирует Шаирбек Ташиев, набравший 20 тысяч 216 голосов, что составляет 56,36 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Алтынбек Кылычбаев — 6 тысяч 417 голосов (17,89 процента);

• Мавлюда Калбердиева — 3 тысячи 477 голосов (9,69 процента).

По округу представлены шесть позиций, включая вариант «Против всех».

Показатели носят предварительный характер и могут корректироваться по мере обработки окончательных протоколов.