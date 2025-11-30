Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 11

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 11. С большим отрывом лидирует Шаирбек Ташиев, набравший 20 тысяч 216 голосов, что составляет 56,36 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Алтынбек Кылычбаев — 6 тысяч 417 голосов (17,89 процента);
• Мавлюда Калбердиева — 3 тысячи 477 голосов (9,69 процента).
По округу представлены шесть позиций, включая вариант «Против всех».
Показатели носят предварительный характер и могут корректироваться по мере обработки окончательных протоколов.
№11 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ТАШИЕВ ШАИРБЕК КЫДЫРШАЕВИЧ
|20 216
|56,36
|2
|КЫЛЫЧБАЕВ АЛТЫНБЕК ТАИРОВИЧ
|6 417
|17,89
|3
|КАЛБЕРДИЕВА МАВЛЮДА КАЛМАМАТОВНА
|3 477
|9,69
|4
|САЛЯМОВА ВЕНЕРА ХАМЗАЕВНА
|4 164
|11,61
|5
|Против всех
|692
|1,93
|6
|КАМЧИБЕКОВА НУРЖАМАЛ МАТИСАКОВНА
|906
|2,53