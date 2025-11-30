22:42
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 11

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 11. С большим отрывом лидирует Шаирбек Ташиев, набравший 20 тысяч 216 голосов, что составляет 56,36 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Алтынбек Кылычбаев — 6 тысяч 417 голосов (17,89 процента);
• Мавлюда Калбердиева — 3 тысячи 477 голосов (9,69 процента).

По округу представлены шесть позиций, включая вариант «Против всех».

Показатели носят предварительный характер и могут корректироваться по мере обработки окончательных протоколов. 

№11 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТАШИЕВ ШАИРБЕК КЫДЫРШАЕВИЧ 20 216 56,36
2 КЫЛЫЧБАЕВ АЛТЫНБЕК ТАИРОВИЧ 6 417 17,89
3 КАЛБЕРДИЕВА МАВЛЮДА КАЛМАМАТОВНА 3 477 9,69
4 САЛЯМОВА ВЕНЕРА ХАМЗАЕВНА 4 164 11,61
5 Против всех 692 1,93
6 КАМЧИБЕКОВА НУРЖАМАЛ МАТИСАКОВНА 906 2,53
Ссылка: https://24.kg/vlast/352881/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 12
Кто из женщин станет депутатом Жогорку Кенеша. Предварительные итоги
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 10
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 9
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 8
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 7
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
22:38
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15 Итоги голосования по многомандатному избирательному окр...
22:38
Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
22:36
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
22:32
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
22:23
Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов