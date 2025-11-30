Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 10

ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 10. Лидером стал Курманкул Зулушев, набравший 11 тысяч 598 голосов, что составляет 24,33 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Сүйүнбек Омурзаков — 6 тысяч 79 голосов (12,75 процента);
• Улугбек Ормонов — 5 тысяч 340 голосов (11,20 процента).
Всего по округу представлены 17 позиций, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут измениться после обработки итоговых протоколов.
№10 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтённых голосов
|%
|1
|ЗУЛУШЕВ КУРМАНКУЛ ТОКТОРАЛЫЕВИЧ
|11 598
|24,33
|2
|ОМУРЗАКОВ СУЙУНБЕК АБДЫЛДАЕВИЧ
|6 079
|12,75
|3
|ОРМОНОВ УЛУГБЕК ЗУЛПУКАРОВИЧ
|5 340
|11,20
|4
|ЭРКЕБАЕВ ШҮКҮРБЕК МАМАЗАКИРОВИЧ
|3 680
|7,72
|5
|ДЫЙКАНБАЕВ БОЛОТБЕК ЖУСУПОВИЧ
|3 791
|7,95
|6
|АТТОКУРОВ АЗРЕТ АЛИ АКЫЛБЕКОВИЧ
|3 257
|6,83
|7
|КАДЫРБЕК КЫЗЫ НУРКЫЗ
|2 105
|4,42
|8
|ЭСЕНБАЙ УУЛУ ТАЛАНТБЕК
|2 080
|4,36
|9
|КАРАШЕВ ААЛЫ АЗИМОВИЧ
|2 810
|5,89
|10
|БААТЫРОВА ГҮЛНАРА МАРИШОВНА
|2 750
|5,77
|11
|НАРМАТОВА ОРОЗАЙЫМ КОЧКОНБАЕВНА
|1 136
|2,38
|12
|ШАЛТАКОВА ГУЛБУ ЧАЛОВНА
|666
|1,40
|13
|КЫДЫРШАЕВ ДАМИРБЕК ЭРМЕКБАЕВИЧ
|834
|1,75
|14
|САМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК АЛИМБАЕВИЧ
|626
|1,31
|15
|БАКИРОВ АРТУР ЖЫЛДЫЗБЕКОВИЧ
|502
|1,05
|16
|КАСЫМОВА НУРЗИДА АБАБАКИРОВНА
|290
|0,61
|17
|Против всех
|129
|0,27