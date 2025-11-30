22:42
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 10

ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 10. Лидером стал Курманкул Зулушев, набравший 11 тысяч 598 голосов, что составляет 24,33 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Сүйүнбек Омурзаков — 6 тысяч 79 голосов (12,75 процента);
• Улугбек Ормонов — 5 тысяч 340 голосов (11,20 процента).

Всего по округу представлены 17 позиций, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут измениться после обработки итоговых протоколов.

№10 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ЗУЛУШЕВ КУРМАНКУЛ ТОКТОРАЛЫЕВИЧ 11 598 24,33
2 ОМУРЗАКОВ СУЙУНБЕК АБДЫЛДАЕВИЧ 6 079 12,75
3 ОРМОНОВ УЛУГБЕК ЗУЛПУКАРОВИЧ 5 340 11,20
4 ЭРКЕБАЕВ ШҮКҮРБЕК МАМАЗАКИРОВИЧ 3 680 7,72
5 ДЫЙКАНБАЕВ БОЛОТБЕК ЖУСУПОВИЧ 3 791 7,95
6 АТТОКУРОВ АЗРЕТ АЛИ АКЫЛБЕКОВИЧ 3 257 6,83
7 КАДЫРБЕК КЫЗЫ НУРКЫЗ 2 105 4,42
8 ЭСЕНБАЙ УУЛУ ТАЛАНТБЕК 2 080 4,36
9 КАРАШЕВ ААЛЫ АЗИМОВИЧ 2 810 5,89
10 БААТЫРОВА ГҮЛНАРА МАРИШОВНА 2 750 5,77
11 НАРМАТОВА ОРОЗАЙЫМ КОЧКОНБАЕВНА 1 136 2,38
12 ШАЛТАКОВА ГУЛБУ ЧАЛОВНА 666 1,40
13 КЫДЫРШАЕВ ДАМИРБЕК ЭРМЕКБАЕВИЧ 834 1,75
14 САМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК АЛИМБАЕВИЧ 626 1,31
15 БАКИРОВ АРТУР ЖЫЛДЫЗБЕКОВИЧ 502 1,05
16 КАСЫМОВА НУРЗИДА АБАБАКИРОВНА 290 0,61
17 Против всех 129 0,27
Ссылка: https://24.kg/vlast/352880/
