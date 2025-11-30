Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 9

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу № 9. Лидером стал Данияр Толонов, получивший 4 тысячи 642 голоса — это 12,45 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Азамжан Джалилов — 4 тысячи 126 голосов (11,07 процента);
• Женишбек Абитов — 3 тысячи 873 голоса (10,39 процента).
По округу представлены 22 позиции, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки итоговых протоколов.
№9 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтенных голосов
|%
|1
|ТОЛОНОВ ДАНИЯР ЭРМЕКОВИЧ
|4 642
|12,45
|2
|ДЖАЛИЛОВ АЗАМЖАН АБДУЛЛАЖАНОВИЧ
|4 126
|11,07
|3
|АБИТОВ ЖЕНИШБЕК ЭСЕНАЛИЕВИЧ
|3 873
|10,39
|4
|ТОЛТОЕВ ЭРНИС МУКАШБЕКОВИЧ
|3 726
|10,00
|5
|САИПБАЕВ НУРЛАНБЕК ЖАНЫБЕКОВИЧ
|3 821
|10,25
|6
|ТАЛИПОВ ЧЫНГЫЗ БАЗАРБАЕВИЧ
|3 519
|9,44
|7
|ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ
|3 075
|8,25
|8
|АКАЕВ КЫЛЫЧБЕК МУТАЛИЕВИЧ
|2 151
|5,77
|9
|КАДЫРАЛИЕВА ЫРГАЛ КАРМЫШАКОВНА
|1 364
|3,66
|10
|КАНТОРОЕВ КУБАНЫЧБЕК АБЫЛТАЕВИЧ
|1 007
|2,70
|11
|ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА
|1 036
|2,78
|12
|ЭРКИНБАЕВА ГУЛЬНАРАХАН ДЖУМАКОВНА
|940
|2,52
|13
|ТУРДУБАЕВА ГУЛЬМИРА МАМАЕВНА
|743
|1,99
|14
|АБЖАПАРОВА УУЛТАЙ АМАЛБЕКОВНА
|653
|1,75
|15
|ДАУТ АХУНОВ САРДАРБЕК ИСМАИЛЖАНОВИЧ
|523
|1,40
|16
|ТОКТОМУРАТОВА ГУЛЬПЕРИ АБДЫЛДАЕВНА
|412
|1,11
|17
|УМАРБЕКОВ БОРОНБАЙ БАИТОВИЧ
|403
|1,08
|18
|БАТЫРОВА ТАШХОН ТЕМИРОВНА
|370
|0,99
|19
|Против всех
|276
|0,74
|20
|АКЫЛБЕК НУРСУЛТАН
|239
|0,64
|21
|НУРУНБЕТОВ СЫЙМЫКБЕК БАЛТАХУНОВИЧ
|202
|0,54
|22
|КАДЫРОВА ЖЫЛДЫЗКАН ТУРУМБЕКОВНА
|170
|0,46