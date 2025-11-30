22:42
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 9

ЦИК опубликовала предварительные данные голосования по многомандатному избирательному округу № 9. Лидером стал Данияр Толонов, получивший 4 тысячи 642 голоса — это 12,45 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Азамжан Джалилов — 4 тысячи 126 голосов (11,07 процента);
• Женишбек Абитов — 3 тысячи 873 голоса (10,39 процента).

По округу представлены 22 позиции, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут быть уточнены после обработки итоговых протоколов. 

№9 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтенных голосов%
1 ТОЛОНОВ ДАНИЯР ЭРМЕКОВИЧ 4 642 12,45
2 ДЖАЛИЛОВ АЗАМЖАН АБДУЛЛАЖАНОВИЧ 4 126 11,07
3 АБИТОВ ЖЕНИШБЕК ЭСЕНАЛИЕВИЧ 3 873 10,39
4 ТОЛТОЕВ ЭРНИС МУКАШБЕКОВИЧ 3 726 10,00
5 САИПБАЕВ НУРЛАНБЕК ЖАНЫБЕКОВИЧ 3 821 10,25
6 ТАЛИПОВ ЧЫНГЫЗ БАЗАРБАЕВИЧ 3 519 9,44
7 ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ 3 075 8,25
8 АКАЕВ КЫЛЫЧБЕК МУТАЛИЕВИЧ 2 151 5,77
9 КАДЫРАЛИЕВА ЫРГАЛ КАРМЫШАКОВНА 1 364 3,66
10 КАНТОРОЕВ КУБАНЫЧБЕК АБЫЛТАЕВИЧ 1 007 2,70
11 ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА 1 036 2,78
12 ЭРКИНБАЕВА ГУЛЬНАРАХАН ДЖУМАКОВНА 940 2,52
13 ТУРДУБАЕВА ГУЛЬМИРА МАМАЕВНА 743 1,99
14 АБЖАПАРОВА УУЛТАЙ АМАЛБЕКОВНА 653 1,75
15 ДАУТ АХУНОВ САРДАРБЕК ИСМАИЛЖАНОВИЧ 523 1,40
16 ТОКТОМУРАТОВА ГУЛЬПЕРИ АБДЫЛДАЕВНА 412 1,11
17 УМАРБЕКОВ БОРОНБАЙ БАИТОВИЧ 403 1,08
18 БАТЫРОВА ТАШХОН ТЕМИРОВНА 370 0,99
19 Против всех 276 0,74
20 АКЫЛБЕК НУРСУЛТАН 239 0,64
21 НУРУНБЕТОВ СЫЙМЫКБЕК БАЛТАХУНОВИЧ 202 0,54
22 КАДЫРОВА ЖЫЛДЫЗКАН ТУРУМБЕКОВНА 170 0,46
Ссылка: https://24.kg/vlast/352879/
просмотров: 521
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 12
Кто из женщин станет депутатом Жогорку Кенеша. Предварительные итоги
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 11
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 10
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 8
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 7
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
22:38
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 15 Итоги голосования по многомандатному избирательному окр...
22:38
Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
22:36
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 14
22:32
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 13
22:23
Топ-10 кандидатов в депутаты, получивших больше всего голосов