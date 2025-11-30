22:42
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 8

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 8. Лидирует Жанарбек Акаев, набравший 10 тысяч 799 голосов, что составляет 23,20 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Улан Примов — 9 тысяч 42 голоса (19,43 процента);
• Таалайбек Сарыбашов — 7 тысяч 133 голоса (15,33 процента).

По округу учтены результаты по 22 позициям, включая вариант «Против всех».

Цифры остаются предварительными и могут уточняться после обработки финальных протоколов. 

№8 многомандатный избирательный округ
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтенных голосов%
1 АКАЕВ ЖАНАРБЕК КУБАНЫЧОВИЧ 10 799 23,20
2 ПРИМОВ УЛАН БЕРДИБАЕВИЧ 9 042 19,43
3 САРЫБАШОВ ТААЛАЙБЕК НАСИРБЕКОВИЧ 7 133 15,33
4 ДЖОЛДОШОВА ЖЫЛДЫЗКАН АЙТИБАЕВНА 2 873 6,17
5 ТОРОБЕКОВА НУРЖАМАЛ ТУРСУНАЛИЕВНА 2 824 6,07
6 БЕРДИЕВ АККУЛУ ТАГАЕВИЧ 2 320 4,98
7 БААТЫРКУЛОВ ЗАЙНАЛ АХМАТОВИЧ 1 757 3,78
8 КИРГИЗОВА РАИСА АШИНОВНА 1 600 3,44
9 АШИМОВА ДИНАРА АШИМОВНА 1 408 3,03
10 ТОКТОРОВ МЫРЗАБЕК САРЫЕВИЧ 1 275 2,74
11 МАДАЗИМОВ БЕКБОЛОТ АКИМОВИЧ 1 165 2,50
12 КАЛМАМАТОВА ЭЛИЗА БАКАЛБАЕВНА 847 1,82
13 МАМЫРОВА БӨДӨШ АМАНБАЕВНА 508 1,09
14 ПАТИЕВ НУРКАНБЕК МАМАТОВИЧ 433 0,93
15 ТУРГАНБАЕВ ДӨӨЛӨТБЕК УЛУКБЕКОВИЧ 377 0,81
16 ТОКТОРОВА КАРАМАТ БАЛТАБАЕВНА 379 0,81
17 СҮТҮЕВА ГҮЛАСЫЛ БУРКАНОВНА 364 0,78
18 Против всех 332 0,71
19 МАТИСАКОВ БЕШБОЛУШ ЖОРОБАЕВИЧ 318 0,68
20 ЖУМАЕВА ДИНАРА НУРКАМИЛОВНА 524 1,13
21 МАМАЖАКЫПОВА ЧЫНАРА ЖУМАНАЗАРОВНА 154 0,33
22 СЕМЕТЕЙ КЫЗЫ АЙЗИРЕК 108 0,23
