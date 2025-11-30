Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 8

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 8. Лидирует Жанарбек Акаев, набравший 10 тысяч 799 голосов, что составляет 23,20 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Улан Примов — 9 тысяч 42 голоса (19,43 процента);
• Таалайбек Сарыбашов — 7 тысяч 133 голоса (15,33 процента).
По округу учтены результаты по 22 позициям, включая вариант «Против всех».
Цифры остаются предварительными и могут уточняться после обработки финальных протоколов.
№8 многомандатный избирательный округ
|№
|ФИО кандидата / «Против всех»
|Количество учтенных голосов
|%
|1
|АКАЕВ ЖАНАРБЕК КУБАНЫЧОВИЧ
|10 799
|23,20
|2
|ПРИМОВ УЛАН БЕРДИБАЕВИЧ
|9 042
|19,43
|3
|САРЫБАШОВ ТААЛАЙБЕК НАСИРБЕКОВИЧ
|7 133
|15,33
|4
|ДЖОЛДОШОВА ЖЫЛДЫЗКАН АЙТИБАЕВНА
|2 873
|6,17
|5
|ТОРОБЕКОВА НУРЖАМАЛ ТУРСУНАЛИЕВНА
|2 824
|6,07
|6
|БЕРДИЕВ АККУЛУ ТАГАЕВИЧ
|2 320
|4,98
|7
|БААТЫРКУЛОВ ЗАЙНАЛ АХМАТОВИЧ
|1 757
|3,78
|8
|КИРГИЗОВА РАИСА АШИНОВНА
|1 600
|3,44
|9
|АШИМОВА ДИНАРА АШИМОВНА
|1 408
|3,03
|10
|ТОКТОРОВ МЫРЗАБЕК САРЫЕВИЧ
|1 275
|2,74
|11
|МАДАЗИМОВ БЕКБОЛОТ АКИМОВИЧ
|1 165
|2,50
|12
|КАЛМАМАТОВА ЭЛИЗА БАКАЛБАЕВНА
|847
|1,82
|13
|МАМЫРОВА БӨДӨШ АМАНБАЕВНА
|508
|1,09
|14
|ПАТИЕВ НУРКАНБЕК МАМАТОВИЧ
|433
|0,93
|15
|ТУРГАНБАЕВ ДӨӨЛӨТБЕК УЛУКБЕКОВИЧ
|377
|0,81
|16
|ТОКТОРОВА КАРАМАТ БАЛТАБАЕВНА
|379
|0,81
|17
|СҮТҮЕВА ГҮЛАСЫЛ БУРКАНОВНА
|364
|0,78
|18
|Против всех
|332
|0,71
|19
|МАТИСАКОВ БЕШБОЛУШ ЖОРОБАЕВИЧ
|318
|0,68
|20
|ЖУМАЕВА ДИНАРА НУРКАМИЛОВНА
|524
|1,13
|21
|МАМАЖАКЫПОВА ЧЫНАРА ЖУМАНАЗАРОВНА
|154
|0,33
|22
|СЕМЕТЕЙ КЫЗЫ АЙЗИРЕК
|108
|0,23