Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 7

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 7. Уверенную победу одержал Алишер Козуев, получивший 18 тысяч 419 голосов — это 42,91 процента.
В тройке лидеров также:
• Илимбек Кубанычбеков — 6 тысяч 785 голосов (15,81 процента);
• Замир Юсупов — 4 тысячи 849 голосов (11,30 процента).
По округу зарегистрированы данные по 14 позициям, включая вариант «Против всех».
Показатели остаются предварительными и могут уточняться по мере поступления итоговых протоколов.
№7 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
КОЗУЕВ АЛИШЕР АБИБИЛЛАЕВИЧ
18 419
42,91
2
КУБАНЫЧБЕКОВ ИЛИМБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ
6 785
15,81
3
ЮСУПОВ ЗАМИР БАЙЫШОВИЧ
4 849
11,30
4
МАШРАПОВА ГҮЛАЙ ЭГЕМНАЗАРОВНА
3 019
7,03
5
ДЖЕЕНБАЕВА ГУЛУИПА АРСТАНБЕКОВНА
1 451
3,38
6
ЧАЛОВА ГҮЛБАРЧЫН ТОЛОНБАЕВНА
2 286
5,33
7
ЫДЫРЫСОВА ЧЫНАРКАН ОРОЗБАЕВНА
1 151
2,68
8
МАКАМБАЕВ СТАЛБЕК АБИБИЛЛАЕВИЧ
1 060
2,47
9
ОРМОНОВА АВАЗКАН ЧЫНБЕРДИЕВНА
1 068
2,49
10
АКЫЛ УУЛУ АКТИЛЕК
802
1,87
11
АТТОКУРОВА ГУЛЬМИРА НИШАНБАЕВНА
950
2,21
12
ЖЕЕНБЕКОВА ЧОЛПОН АБДЫЛДАЕВНА
369
0,86
13
БАКИР УУЛУ ТУРСУНБАЙ
361
0,84
14
Против всех
357
0,83