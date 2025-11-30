22:41
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 6

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 6. Лидером стал Алтынбек Кудайбердиев, набравший 11 тысяч 537 голосов, что составляет 27,34 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Бекмурза Эргешов — 8 тысяч 294 голоса (19,65 процента);
• Нурбек Алимбеков — 7 тысяч 4 голоса (16,60 процента).

По округу учтены данные по 15 позициям, включая вариант «Против всех».

Показатели остаются предварительными и могут корректироваться после обработки финальных протоколов.  

№6 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтенных голосов%
1 КУДАЙБЕРДИЕВ АЛТЫНБЕК МУСАЖАНОВИЧ 11 537 27,34
2 ЭРГЕШОВ БЕКМУРЗА АСКАРБАЕВИЧ 8 294 19,65
3 АЛИМБЕКОВ НУРБЕК КААРЫЕВИЧ 7 004 16,60
4 ОМУРЗАКОВ АЛЫМБЕК ЗАМИРБЕКОВИЧ 3 729 8,84
5 АМАНОВА САНТАЛАТ АБДЫЛДАЕВНА 2 775 6,58
6 ТОГУЗАКОВА АЙЖАН АБДИГАНЫЕВНА 2 550 6,04
7 САТЫВАЛДЫЕВА ГУЛНУРА ГАНЫБАЕВНА 2 007 4,76
8 КАЛДАРОВА ГҮЛНАРА КАЛДАРОВНА 878 2,08
9 АБДЫЛДАЕВА КАНЗАДА АБДЫЛДАЕВНА 1 142 2,71
10 ТОКТОСУНОВ АЛТЫНБЕК ТУРУСБЕКОВИЧ 435 1,03
11 АРЗИБАЕВ БЕКБОЛОТ ОСКОНБАЕВИЧ 402 0,95
12 ЖОРОЕВА ЭЛНУРА САБИРЖАНОВНА 307 0,73
13 САДЫКОВА ВЕНЕРА НАЖИМИДИНОВНА 176 0,42
14 ОСМОНАЛИЕВ ИЛИМБЕК ТОКТОГУЛОВИЧ 141 0,33
15 Против всех 823 1,95

