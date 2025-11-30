22:41
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 5

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 5. С заметным отрывом лидирует Эльдар Сулайманов, получивший 17 тысяч 131 голос (38,68 процента).

В тройку лидеров также вошли:

• Азамат Исираилов — 8 тысяч 201 голос (18,51 процента);
• Айгуль Ахмедова — 4 тысячи 542 голоса (10,25 процента).

В округе зарегистрированы результаты по 15 позициям, включая вариант «Против всех».

Показатели носят предварительный характер и могут уточняться по мере поступления финальных протоколов.  

№5 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 СУЛАЙМАНОВ ЭЛЬДАР НУРЛАНОВИЧ 17 131 38,68 %
2 ИСИРАИЛОВ АЗАМАТ АЛМАЗБЕКОВИЧ 8 201 18,51 %
3 АХМЕДОВА АЙГУЛЬ АБДИЛХАЕВНА 4 542 10,25 %
4 АБДУЛЛАЕВ АЗИЗБЕК АШИМЖАНОВИЧ 3 315 7,48 %
5 АЙТИБАЕВ КУРБАНБЕК ГАЙЫПБЕКОВИЧ 3 304 7,46 %
6 МАМАТАЛИЕВА БАГДАДГУЛ МЕЛИКОЗИЕВНА 1 516 3,42 %
7 СУЛТАНОВА САЛИМА ЭРГЕШОВНА 1 349 3,05 %
8 МУРЗАЖИГИТ КЫЗЫ ЗАРЕМА 971 2,19 %
9 АЛТЫБАЕВА АЙНУРУ ТОЙЧИЕВНА 725 1,64 %
10 ОРМОНОВА ЖАМАЛ АККОЗЕВНА 651 1,47 %
11 КАМИЛОВА ДИЛБАР ЗУЛПУЕВНА 617 1,39 %
12 ИСАЕВА ГУЛНАЗ НАЗАРБАЕВНА 603 1,36 %
13 БЕРДИКУЛОВА ЭЛЬМИРА МАМАТЕМИНОВНА 310 0,70 %
14 БАРГИБАЕВА ЖИПАРГУЛ МУХТАРОВНА 178 0,40 %
15 Против всех 881 1,99 %

