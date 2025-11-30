Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 5

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 5. С заметным отрывом лидирует Эльдар Сулайманов, получивший 17 тысяч 131 голос (38,68 процента).
В тройку лидеров также вошли:
• Азамат Исираилов — 8 тысяч 201 голос (18,51 процента);
• Айгуль Ахмедова — 4 тысячи 542 голоса (10,25 процента).
В округе зарегистрированы результаты по 15 позициям, включая вариант «Против всех».
Показатели носят предварительный характер и могут уточняться по мере поступления финальных протоколов.
№5 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
СУЛАЙМАНОВ ЭЛЬДАР НУРЛАНОВИЧ
17 131
38,68 %
2
ИСИРАИЛОВ АЗАМАТ АЛМАЗБЕКОВИЧ
8 201
18,51 %
3
АХМЕДОВА АЙГУЛЬ АБДИЛХАЕВНА
4 542
10,25 %
4
АБДУЛЛАЕВ АЗИЗБЕК АШИМЖАНОВИЧ
3 315
7,48 %
5
АЙТИБАЕВ КУРБАНБЕК ГАЙЫПБЕКОВИЧ
3 304
7,46 %
6
МАМАТАЛИЕВА БАГДАДГУЛ МЕЛИКОЗИЕВНА
1 516
3,42 %
7
СУЛТАНОВА САЛИМА ЭРГЕШОВНА
1 349
3,05 %
8
МУРЗАЖИГИТ КЫЗЫ ЗАРЕМА
971
2,19 %
9
АЛТЫБАЕВА АЙНУРУ ТОЙЧИЕВНА
725
1,64 %
10
ОРМОНОВА ЖАМАЛ АККОЗЕВНА
651
1,47 %
11
КАМИЛОВА ДИЛБАР ЗУЛПУЕВНА
617
1,39 %
12
ИСАЕВА ГУЛНАЗ НАЗАРБАЕВНА
603
1,36 %
13
БЕРДИКУЛОВА ЭЛЬМИРА МАМАТЕМИНОВНА
310
0,70 %
14
БАРГИБАЕВА ЖИПАРГУЛ МУХТАРОВНА
178
0,40 %
15
Против всех
881
1,99 %