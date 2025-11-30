Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 4

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 4. Лидером стал Советбек Рустамбек уулу, набравший 10 тысяч 517 голосов, что составляет 20,90 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Уланбек Жаанбаев — 8 тысяч 793 голоса (17,48 процента);
• Шабданбек Амиралиев — 7 тысяч 944 голоса (15,79 процента).
Всего в округе зарегистрировано 13 позиций, включая вариант «Против всех» и один аннулированный результат.
Показатели могут корректироваться по мере поступления уточненных протоколов с участков.
№4 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
РУСТАМБЕК УУЛУ СОВЕТБЕК
10 517
20,90
2
ЖААНБАЕВ УЛАНБЕК КОРГОНБАЕВИЧ
8 793
17,48
3
АМИРАЛИЕВ ШАБДАНБЕК КАМАЛИДИНОВИЧ
7 944
15,79
4
АБДИВАЛИЕВ АРТЫКБАЙ ТУРАБИДИНОВИЧ
6 885
13,69
5
АЛИМЖАНОВА НИЛУФАР ЯКУБЖАНОВНА
3 421
6,80
6
МАДМАРОВА ЭЛЬНАРА АБДУВАЛИЕВНА
2 674
5,32
7
ИЛЯЗБАЕВ НУРБЕК ИЛЯЗБАЕВИЧ
2 556
5,08
8
МАМАДУМАРОВ АХМЕДЖАН
2 503
4,98
9
ЭСЕНБАЕВ МАНАРБЕК БАЙТОКОВИЧ
2 421
4,81
10
НАРМАТОВА НАДИРА АЗИМОВНА
1 888
3,75
11
ОРОЗАЛИЕВА АЙГУЛЬ БАТЫРБЕКОВНА
573
1,14
12
Против всех
135
0,27
13
Регистрация отменена
0
0,00