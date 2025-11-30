22:41
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 4

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 4. Лидером стал Советбек Рустамбек уулу, набравший 10 тысяч 517 голосов, что составляет 20,90 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Уланбек Жаанбаев — 8 тысяч 793 голоса (17,48 процента);
• Шабданбек Амиралиев — 7 тысяч 944 голоса (15,79 процента).

Всего в округе зарегистрировано 13 позиций, включая вариант «Против всех» и один аннулированный результат.

Показатели могут корректироваться по мере поступления уточненных протоколов с участков.  

№4 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 РУСТАМБЕК УУЛУ СОВЕТБЕК 10 517 20,90
2 ЖААНБАЕВ УЛАНБЕК КОРГОНБАЕВИЧ 8 793 17,48
3 АМИРАЛИЕВ ШАБДАНБЕК КАМАЛИДИНОВИЧ 7 944 15,79
4 АБДИВАЛИЕВ АРТЫКБАЙ ТУРАБИДИНОВИЧ 6 885 13,69
5 АЛИМЖАНОВА НИЛУФАР ЯКУБЖАНОВНА 3 421 6,80
6 МАДМАРОВА ЭЛЬНАРА АБДУВАЛИЕВНА 2 674 5,32
7 ИЛЯЗБАЕВ НУРБЕК ИЛЯЗБАЕВИЧ 2 556 5,08
8 МАМАДУМАРОВ АХМЕДЖАН 2 503 4,98
9 ЭСЕНБАЕВ МАНАРБЕК БАЙТОКОВИЧ 2 421 4,81
10 НАРМАТОВА НАДИРА АЗИМОВНА 1 888 3,75
11 ОРОЗАЛИЕВА АЙГУЛЬ БАТЫРБЕКОВНА 573 1,14
12 Против всех 135 0,27
13 Регистрация отменена 0 0,00 

Ссылка: https://24.kg/vlast/352874/
просмотров: 601
