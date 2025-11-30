Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 4

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 4. Лидером стал Советбек Рустамбек уулу, набравший 10 тысяч 517 голосов, что составляет 20,90 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Уланбек Жаанбаев — 8 тысяч 793 голоса (17,48 процента);

• Шабданбек Амиралиев — 7 тысяч 944 голоса (15,79 процента).

Всего в округе зарегистрировано 13 позиций, включая вариант «Против всех» и один аннулированный результат.

Показатели могут корректироваться по мере поступления уточненных протоколов с участков.