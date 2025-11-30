22:41
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 3

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 3. Лидером стал Равшанбек Рысбаев, набравший 8 тысяч 272 голоса (19 процентов).

В тройку лидеров также вошли:

• Акылбек Шамаев — 4 тысячи 578 голосов (10,52 процента);
• Жаныбек Аматов — 4 тысячи 549 голосов (10,45 процента).

Всего по округу учтены результаты 18 позиций, включая вариант «Против всех» и один аннулированный бюллетень. Данные могут обновляться по мере поступления уточненных протоколов.   

№3 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 РЫСБАЕВ РАВШАНБЕК РЫСБАЕВИЧ 8 272 19,00
2 ШАМАЕВ АКЫЛБЕК АРАПБАЕВИЧ 4 578 10,52
3 АМАТОВ ЖАНЫБЕК ЖЕНИШБЕКОВИЧ 4 549 10,45
4 ЗУЛПУЕВ САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ 4 019 9,23
5 МАДУМАРОВ АКРАМ КАМБАРАЛИЕВИЧ 3 822 8,78
6 МАВЛЯНОВА МАХАБАТ ЭРГЕШОВНА 3 559 8,18
7 КАЛМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК САГЫНБАЕВИЧ 3 362 7,72
8 МАТКАЛЫКОВ АСИЛБЕК ЖОРОБАЕВИЧ 2 910 6,69
9 БЕРДИБЕКОВ БЕКМУРЗА АБДУЛАЗИЗОВИЧ 1 929 4,43
10 МАТОСМОНОВА ДАМИРА ДЖАМАЛДИНОВНА 1 582 3,63
11 АРЗЫБЕКОВ АБДУВАЛИ АРЗЫБЕКОВИЧ 1 166 2,68
12 МУСАЕВ БАКТИЯР НАЗАРОВИЧ 1 139 2,62
13 ТОЙГОНБАЕВ МАКСАТБЕК МАМАТЖАНОВИЧ 1 078 2,48
14 МАТРАИМОВ БАКЫТБЕК ТУРДАЛИЕВИЧ 697 1,60
15 ДУВАНАЕВА ГУЛНАРА КАЧЫБЕКОВНА 422 0,97
16 БОРОНОВА АЙТОЛКУН ШАКИРБЕКОВНА 265 0,61
17 Против всех 180 0,41
18 Регистрация отменена 0 0,00




