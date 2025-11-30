Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 3

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 3. Лидером стал Равшанбек Рысбаев, набравший 8 тысяч 272 голоса (19 процентов).
В тройку лидеров также вошли:
• Акылбек Шамаев — 4 тысячи 578 голосов (10,52 процента);
• Жаныбек Аматов — 4 тысячи 549 голосов (10,45 процента).
Всего по округу учтены результаты 18 позиций, включая вариант «Против всех» и один аннулированный бюллетень. Данные могут обновляться по мере поступления уточненных протоколов.
№3 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтённых голосов % 1
РЫСБАЕВ РАВШАНБЕК РЫСБАЕВИЧ
8 272
19,00
2
ШАМАЕВ АКЫЛБЕК АРАПБАЕВИЧ
4 578
10,52
3
АМАТОВ ЖАНЫБЕК ЖЕНИШБЕКОВИЧ
4 549
10,45
4
ЗУЛПУЕВ САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ
4 019
9,23
5
МАДУМАРОВ АКРАМ КАМБАРАЛИЕВИЧ
3 822
8,78
6
МАВЛЯНОВА МАХАБАТ ЭРГЕШОВНА
3 559
8,18
7
КАЛМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК САГЫНБАЕВИЧ
3 362
7,72
8
МАТКАЛЫКОВ АСИЛБЕК ЖОРОБАЕВИЧ
2 910
6,69
9
БЕРДИБЕКОВ БЕКМУРЗА АБДУЛАЗИЗОВИЧ
1 929
4,43
10
МАТОСМОНОВА ДАМИРА ДЖАМАЛДИНОВНА
1 582
3,63
11
АРЗЫБЕКОВ АБДУВАЛИ АРЗЫБЕКОВИЧ
1 166
2,68
12
МУСАЕВ БАКТИЯР НАЗАРОВИЧ
1 139
2,62
13
ТОЙГОНБАЕВ МАКСАТБЕК МАМАТЖАНОВИЧ
1 078
2,48
14
МАТРАИМОВ БАКЫТБЕК ТУРДАЛИЕВИЧ
697
1,60
15
ДУВАНАЕВА ГУЛНАРА КАЧЫБЕКОВНА
422
0,97
16
БОРОНОВА АЙТОЛКУН ШАКИРБЕКОВНА
265
0,61
17
Против всех
180
0,41
18
Регистрация отменена
0
0,00