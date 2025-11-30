Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 3

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 3. Лидером стал Равшанбек Рысбаев, набравший 8 тысяч 272 голоса (19 процентов).

В тройку лидеров также вошли:

• Акылбек Шамаев — 4 тысячи 578 голосов (10,52 процента);

• Жаныбек Аматов — 4 тысячи 549 голосов (10,45 процента).

Всего по округу учтены результаты 18 позиций, включая вариант «Против всех» и один аннулированный бюллетень. Данные могут обновляться по мере поступления уточненных протоколов.