Сюжет: Выборы-2025

Председатель ЦИК КР Тынчтык Шайназаров проголосовал дистанционно в Бишкеке

Председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров сегодня проголосовал на избирательном участке № 9134 Свердловского района Бишкека.

Тынчтык Шайназаров воспользовался возможностью дистанционного голосования, так как он зарегистрирован в избирательном округе № 8 (Ошская область).

Перед голосованием председатель ЦИК продемонстрировал процедуру голосования на собственном примере от начала до конца. Как отмечалось, избиратель может проголосовать, предъявив один из трех документов — международный паспорт, внутренний ID-паспорт или электронную версию паспорта через приложение «Тундук».

Глава ЦИК прошел идентификацию через приложение «Тундук» и проголосовал. Для председателя был распечатан бюллетень его избирательного округа № 8, и он отдал голос за одного из кандидатов своего округа. В целом процедура заняла менее минуты. Аппарат способен обслужить до 720 избирателей за 12 часов. В случае окончания бумаги для бюллетеня ее замена занимает всего 3–4 секунды.

Председатель показал процесс голосования на собственном примере, подчеркнув, что АСУ работает без сбоев на всех участках. При этом возможны единичные случаи, связанные с человеческим фактором, который оперативно устраняется. Он еще раз обратил внимание избирателей на то, что перед опусканием в урну АСУ бюллетень не должен быть согнут.

На участке, где голосовал председатель, работали международные наблюдатели из ряда стран.  Тынчтык Шайназаров сообщил, что на эти выборы аккредитованы 778 международных наблюдателей из 58 стран.

После голосования председатель ЦИК продемонстрировал попытку повторного голосования на другом участке. Однако аппарат загорелся красным цветом и выдал уведомление о том, что избиратель уже проголосовал на другом участке, тем самым предотвратив повторное голосование. Таким образом, как отметил председатель ЦИК КР, используемое на выборах оборудование полностью исключает возможность повторного голосования.

Напомним, что в КР проходят досрочные парламентские выборы.
