21:24
Выборы-2025

Выбор бишкекчан: кто из кандидатов набрал больше всего голосов в столице

В 20.00 в Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва.

В Бишкеке насчитывается четыре округа: № 21— Ленинский район, 22 — Октябрьский, 23 — Первомайский и 24 — Свердловский. Общее число избирателей в них — 542 тысячи 939. 

За кого голосовали в столице?

На выборах по избирательному округу № 21 принимали участие 16 кандидатов. Наибольшее количество голосов получили:

  • Куванычбек Конгантиев (депутат Бишкекского горкенеша) — 11 тысяч 227 (36,82 процента);
  • Жаныбек Абиров (депутат Бишкекского горкенеша) — 7 тысяч 305 (23,53 процента);
  • Жылдыз Садырбаева (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 1 тысяча 634 (5,26 процента).

От округа № 22 также выдвигались 16 претендентов. Больше всего голосов собрали:

  • Дастан Бекешев (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 13 тысяч 278 (43,30 процента);
  • Болот Ибрагимов (депутат Бишкекского горкенеша) — 5 тысяч 983 (19,51 процента);
  • Гуля Кожокулова (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 902 (2,94 процента).

В округе № 23 в гонке принимали участие 14 человек. Наибольшее количество голосов набрали:

  • Эльвира Сурабалдиева (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 8 тысяч 254 (25,53 процента);
  • Марлен Маматалиев (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 5 тысяч 738 (17,75 процента);
  • Умбеталы Кадыралиев (экс-депутат Жогорку Кенеша) — 5 тысяч 533 (17,11 процента).

По избирательному округу № 24 за депутатское кресло боролись 14 кандидатов. Наибольшую поддержку получили:

  • Жумабек Салымбеков (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 6 тысяч 435 (22,73 процента);
  • Арафат Исмаилов (предприниматель) — 5 тысяч 358 (18,92 процента);
  • Гульнара Акимбаева (старший прокурор ГУ Генпрокуратуры КР) — 2 тысячи 944 (10,22 процента).
