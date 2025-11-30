Выбор бишкекчан: кто из кандидатов набрал больше всего голосов в столице

В 20.00 в Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва.

В Бишкеке насчитывается четыре округа: № 21— Ленинский район, 22 — Октябрьский, 23 — Первомайский и 24 — Свердловский. Общее число избирателей в них — 542 тысячи 939.

За кого голосовали в столице?

На выборах по избирательному округу № 21 принимали участие 16 кандидатов. Наибольшее количество голосов получили:

Куванычбек Конгантиев (депутат Бишкекского горкенеша) — 11 тысяч 227 (36,82 процента);

Жаныбек Абиров (депутат Бишкекского горкенеша) — 7 тысяч 305 (23,53 процента);

Жылдыз Садырбаева (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 1 тысяча 634 (5,26 процента).

От округа № 22 также выдвигались 16 претендентов. Больше всего голосов собрали:

Дастан Бекешев (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 13 тысяч 278 (43,30 процента);

Болот Ибрагимов (депутат Бишкекского горкенеша) — 5 тысяч 983 (19,51 процента);

Гуля Кожокулова (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 902 (2,94 процента).

В округе № 23 в гонке принимали участие 14 человек. Наибольшее количество голосов набрали:

Эльвира Сурабалдиева (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 8 тысяч 254 (25,53 процента);

Марлен Маматалиев (депутат Жогорку Кенеша VII созыва) — 5 тысяч 738 (17,75 процента);

Умбеталы Кадыралиев (экс-депутат Жогорку Кенеша) — 5 тысяч 533 (17,11 процента).

По избирательному округу № 24 за депутатское кресло боролись 14 кандидатов. Наибольшую поддержку получили: