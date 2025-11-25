11:45
Происшествия

ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения

Задержан генеральный директор золоторудного месторождения Долпран в Кеминском районе Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что установлены факты многочисленных нарушений в деятельности ОсОО «Кемин Ресурс Групп», генеральным директором которого является Т.Д. — гражданин КНР.

По данным ведомства, комиссия из числа сотрудников Министерства природных ресурсов и лесной службы МЧС выявила на золоторудном месторождении Долпран:

  • разрушение поверхности земли на площади 14 тысяч 398,6 квадратных метра;
  • несоответствие техническому проекту;
  • невыполнение условий лицензионного соглашения;
  • предоставление недостоверных данных в комиссию по запасам;
  • многочисленные нарушения Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правил безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом.

Согласно заключению экспертизы, от деятельности месторождения экологии нанесен ущерб в особо крупном размере.

Сообщается, что генеральный директор золоторудного предприятия на основании постановления Октябрьского районного суда Бишкека водворен в СИЗО ГКНБ.
