Задержан генеральный директор золоторудного месторождения Долпран в Кеминском районе Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что установлены факты многочисленных нарушений в деятельности ОсОО «Кемин Ресурс Групп», генеральным директором которого является Т.Д. — гражданин КНР.

разрушение поверхности земли на площади 14 тысяч 398,6 квадратных метра;

несоответствие техническому проекту;

невыполнение условий лицензионного соглашения;

предоставление недостоверных данных в комиссию по запасам;

многочисленные нарушения Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правил безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом.

По данным ведомства, комиссия из числа сотрудников Министерства природных ресурсов и лесной службы МЧС выявила на золоторудном месторождении Долпран:

Согласно заключению экспертизы, от деятельности месторождения экологии нанесен ущерб в особо крупном размере.

Сообщается, что генеральный директор золоторудного предприятия на основании постановления Октябрьского районного суда Бишкека водворен в СИЗО ГКНБ.