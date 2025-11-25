Задержан генеральный директор золоторудного месторождения Долпран в Кеминском районе Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
Отмечается, что установлены факты многочисленных нарушений в деятельности ОсОО «Кемин Ресурс Групп», генеральным директором которого является Т.Д. — гражданин КНР.
- разрушение поверхности земли на площади 14 тысяч 398,6 квадратных метра;
- несоответствие техническому проекту;
- невыполнение условий лицензионного соглашения;
- предоставление недостоверных данных в комиссию по запасам;
- многочисленные нарушения Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правил безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом.
Согласно заключению экспертизы, от деятельности месторождения экологии нанесен ущерб в особо крупном размере.
Сообщается, что генеральный директор золоторудного предприятия на основании постановления Октябрьского районного суда Бишкека водворен в СИЗО ГКНБ.