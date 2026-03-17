Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве

Глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал информацию о коррупционных схемах в «Кыргызнефтегазе», к которым, по данным расследования, могли быть причастны родственники и близкое окружение бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По его словам, в период, когда Камчыбек Ташиев занимал высокую госдолжность, предприятие находилось под контролем спецслужб, что исключало возможность проверок со стороны налоговых органов.

«Нужно говорить откровенно: «Кыргызнефтегаз» полностью находился под контролем ГКНБ. Вы хорошо знаете, что некоторые наши налоговики сами попали в ловушку ГКНБ и до сих пор находятся под арестом. Проверить «Кыргызнефтегаз» было невозможно. Сейчас у налоговиков появилась возможность — мы провели проверку и расследование. Было два пути: либо обнародовать, либо скрыть. Мы решили обнародовать», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он также отметил, что формального запрета на проверки не было, однако действовали негласные установки. И, главное, все понимали, к каким последствиям может привести такая проверка, подчеркнул глава ГНС.

Напомним, 16 марта Государственная налоговая служба сообщила, что в деятельности «Кыргызнефтегаза» при добыче и реализации нефти выявлены действия, противоречащие государственным интересам.

В программе «Схемы» обнародованы результаты анализа данных, указывающие на возможные миллиардные хищения в нефтяной отрасли. По предварительной информации, из-за серых посреднических схем и сомнительных списаний сырья «Кыргызнефтегаз» мог потерять более 4 миллиардов сомов.

Сообщается, что анализ счетов-фактур и финансовых операций компании за 2021-2025 годы позволил выявить три ключевые схемы, через которые прибыль от реализации государственной нефти могла выводиться в пользу частных структур. В расследовании также упоминается возможная аффилированность этих фирм с родственниками и близким окружением бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.