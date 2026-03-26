Экс-депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева накануне снова вызвали на допрос в следственное управление МВД. Об этом сообщили источники.

По их данным, Шаирбек Ташиев проходит в статусе свидетеля. По какому именно делу проводятся следственные действия, пока не уточняется.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялись аудиозапись разговора, которую пользователи приписывали депутату Жогорку Кенеша Шаирбеку Ташиеву. На записи обсуждались дорогостоящие покупки, а также вопросы, связанные с нефтебазой, заводом и финансовыми обязательствами.

13 марта его вызвали на допрос в Министерство внутренних дел. После беседы он был отпущен. На следующий день Ташиев написал заявление о сдаче депутатского мандата.

Шаирбек Ташиев — брат бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.