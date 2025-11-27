Камчыбек Ташиев рассказал о приватизированных объектах, возвращенных государству

На церемонии закладки капсулы под строительство роддома Камчыбек Ташиев рассказал о выполняемой в Чуйской области работе.

Он отметил, что некоторые провокаторы распространяют недостоверную информацию относительно возврата государству незаконно приватизированных социальных объектов, заводов, фабрик, пахотных земель, а также относительно средств и имущества, возвращенных коррупционерами и членами организованных преступных группировок.

«Например, только в Чуйской долине государству было возвращено 850 квартир стоимостью $30 миллионов, связанных с криминальным авторитетом Камчи Асанбеком, и они выдаются населению через ипотеку.

Кроме того, мраморный завод «Кыргыз Тоо-Таш» в Токмоке стоимостью 3 миллиарда сомов, незаконно приватизированный А. Гайдуковым, связанным с ОПГ, также возвращен государству и приносит доход. Также государству возвращены камвольный комбинат, завод «Винодел», птицефабрика «Вегетелла», предприятия «Кыргыз химия металлургия», «Касиет», завод «Радио», консервный завод и Кайындинский мясокомбинат.

На сегодня в Чуйской области возвращено более 100 объектов, из них 23 социальных объекта капитально отремонтированы и вновь введены в эксплуатацию. Например, автовокзалы в Токмоке и Кара-Балте переданы на баланс государства и обслуживают население. В Аламединском районе капитально отремонтированы две школы и детский сад. Также в Кайынды, Токмоке, Сокулуке, Аламудуне, Жайыле, Иссык-Ате введены в эксплуатацию детские сады, школы, объекты здравоохранения, спортивные и культурные учреждения», — отметил Камчыбек Ташиев.

В 2025 году в Чуйской долине выявлено и возвращено более 12 тысяч гектаров земель: в Иссык-Ате — 600, Аламедине — 600, Сокулуке — 5,6 тысячи, Московском районе — 800, Жайыле — 4,2 тысячи, Панфилове — 300 и в Кемине — 550 гектаров.

Кроме того, в Кеминском районе возвращено 355 гектаров земель, незаконно огражденных контейнерами вдоль дороги; на их основе планируется строительство города Кемин Сити через Государственную ипотечную компанию.

Также возвращено 300 гектаров земли и имущество стоимостью 100 миллиардов сомов, принадлежащие владельцу холдинга «Аю» Шаршенбеку Абдыкеримову. «Все эти земли и объекты используются и будут использоваться в интересах народа и государства», — добавил Камчыбек Ташиев.