Департамент эффективности работы правительства США расформировали раньше срока

Департамент эффективности работы правительства США (DOGE), который возглавлял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, был расформирован за восемь месяцев до истечения срока своих полномочий, сообщает Reuters.

«Такого не существует», — заявил агентству глава управления кадровой службы США Скотт Купор, отметив, что DOGE больше не является «централизованной структурой».

Предполагалось, что DOGE будет работать до июля 2026 года.

Известно, что ряд функций расформированного ведомства теперь выполняет управление кадровой службы США.

Напомним, DOGE был учрежден Дональдом Трампом сразу после его инаугурации в январе. Его основой задачей было сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств.

За время своего существования DOGE уволил тысячи госслужащих, в том числе полностью ликвидировал два крупных агентства — USAID и CFPB.

Изначально Илон Маск объявлял, что экономия от сокращений составит $2 триллиона, после 100 дней работы DOGE заявленная экономия составила $160 миллиардов.

Миллиардер покинул департамент в мае на фоне разногласий с Трампом по поводу «большого и прекрасного законопроекта».
