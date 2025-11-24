Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала нарушителей предвыборной агитации

Кандидата в депутаты ЖК и граждан КР оштрафовали за нарушение условий предвыборной агитации. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В ходе мониторинга социальных сетей рабочая группа выявила распространение информации, нарушающей условия предвыборной агитации за кандидатов Жанарбека Акаева (№ 8 округ), Динары Ашимовой (№ 8), Улана Бакасова (№ 30) и Эркеайым Сейтказиевой (№ 25).

На странице пользователя Facebook Janar Akaev опубликованы фото- и видеоматериалы, нарушающие условия агитации. 18 ноября 2025 года возле избирательного участка № 5139 с участием кандидата Жанара Акаева разместили агитационные материалы и провели мероприятие.

Согласно избирательному законодательству, запрещается размещение агитационных материалов в помещениях избирательных комиссий, у входа в них и в помещениях для голосования.

За кандидата Динару Ашимову нарушение условий агитации зафиксировали по фото- и видеоматериалам, опубликованным в Instagram на странице dinara_ashimova_official. Отмечается, что была распространена информация, связанная с профессиональной деятельностью кандидата или выполнением им служебных обязанностей, а также обещаниями материальных благ перед населением, что нарушает требования закона.

За кандидата Сейтказиеву нарушение условий агитации зафиксировали по материалам, распространенным пользователем Instagram Яхизовым (iakhizovanvar).

Тут нарушено требование закона, согласно которому запрещается распространять информацию о деятельности кандидатов, связанной с их профессиональными обязанностями или выполнением служебных функций. Кроме того, с момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей, выплачивать денежные средства, вручать подарки и иные материальные ценности.

На заседании рабочей группы Яхизов объяснил, что заключил с кандидатом договор о проведении агитации в социальных сетях и не знал, что его публикация нарушает условия агитации.

За кандидата Бакасова информация в нарушение условий агитации распространялась пользователем Facebook Adilet Kadyrakunov. Ему был назначен административный штраф в 7,5 тысячи сомов. На заседании рабочей группы Адилет Кадыракунов объяснил, что не успел удалить публикации, нарушающие условия агитации.

В ЦИК КР от Кадамжайского районного отдела внутренних дел Управления внутренних дел Баткенской области поступили материалы о распространении Ажибаевой публикаций, содержащих сведения, порочащие честь и достоинство кандидата по избирательному округу № 2 Бурун Амановой. Установлено, что в группе «Домкомы Кадамжай-Суу каналы» в мессенджере WhatsApp Ажибаева распространяет информацию, порочащую честь и достоинство кандидата Амановой.

Согласно избирательному законодательству, лица, распространяющие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство кандидатов, несут уголовную либо иную ответственность.

ЦИК КР также рассмотрела заявление Алхожоева, уполномоченного представителя кандидата по избирательному округу № 23 Илима Карыпбекова. Заявитель сообщает о факте воспрепятствования проведению агитационных мероприятий, в частности, в Первомайском районе агитаторам заявителя отказали в допуске на территорию двора одного из многоквартирных домов. Отказ обосновали тем, что указанный дом, по утверждению лиц, препятствовавших доступу, «работает» на кандидата Умбеталы Кыдыралиева. Указанные обстоятельства, по мнению заявителя, свидетельствуют о создании препятствий в осуществлении агитационной деятельности и нарушении принципов равенства условий для всех кандидатов.

Рабочая группа, рассмотрев заявление, рекомендовала отказать уполномоченному представителю кандидата Алхожоеву в удовлетворении требований, изложенных в заявлении, ввиду отсутствия достаточных оснований, подтверждающих факты воспрепятствования агитационной деятельности, а также в связи с недоказанностью доводов заявителя.

В итоге ЦИК КР на основании предложений рабочей группы, в соответствии с избирательным законодательством, возложила на уполномоченное должностное лицо ЦИК КР обязанность наложить административные штрафы на кандидата Акаева, Кадыракунова и Яхизова в размере 7,5 тысячи сомов, Ажибаеву — 12,5 тысячи сомов. Кандидату Ашимовой вынесено предупреждение, требования уполномоченного представителя Илима Карыпбекова Алхожоева оставлены без удовлетворения.