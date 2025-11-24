Выборы в ЖК. ЦИК отказалась привлекать кандидата к уголовной ответственности

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня рассмотрела ходатайство управления внутренних дел Нарынской области о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.

Отмечается, что она отказала в удовлетворении ходатайства.

«От УВД Нарынской области в Центризбирком 22 ноября поступило ходатайство о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание, арест или меры взыскания, налагаемые в судебном порядке на кандидата по избирательному округу № 30 Бейшеналы Нурдинова. 30 октября возбуждено уголовное дело по статье «Подкуп голосов избирателей». В ходе следственных мероприятий установлено, что этот претендент и его близкий родственник передали гражданину С.Тайчыманову 45 тысяч сомов с целью получения голосов на выборах», — говорится в сообщении.

22 ноября в ЦИК поступило обращение от супруги кандитата А.Касымбековой, где указывается, что она 20 ноября выдала 45 тысяч сомов в долг С.Тайчыманову и получила расписку об этом.

В этой ситуации избирательная комиссия оставила ходатайство без удовлетворения для дополнительного всестороннего и объективного расследования.