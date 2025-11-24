15:25
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. ЦИК отказалась привлекать кандидата к уголовной ответственности

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня рассмотрела ходатайство управления внутренних дел Нарынской области о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщает ЦИК.

Отмечается, что она отказала в удовлетворении ходатайства.

«От УВД Нарынской области в Центризбирком 22 ноября поступило ходатайство о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание, арест или меры взыскания, налагаемые в судебном порядке на кандидата по избирательному округу № 30 Бейшеналы Нурдинова. 30 октября возбуждено уголовное дело по статье «Подкуп голосов избирателей». В ходе следственных мероприятий установлено, что этот претендент и его близкий родственник передали гражданину С.Тайчыманову 45 тысяч сомов с целью получения голосов на выборах», — говорится в сообщении.

22 ноября в ЦИК поступило обращение от супруги кандитата А.Касымбековой, где указывается, что она 20 ноября выдала 45 тысяч сомов в долг С.Тайчыманову и получила расписку об этом.

В этой ситуации избирательная комиссия оставила ходатайство без удовлетворения для дополнительного всестороннего и объективного расследования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352049/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента
Досрочные выборы в ЖК. Мэр Бишкека проверил готовность УИК
Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение
Верховный суд рассмотрит заявление о проверке кандидатов на знание госязыка
Досрочные выборы. ЦИК КР оштрафовала двух кандидатов и одну гражданку
Более 10 тысяч милиционеров выйдут на усиленное дежурство в дни выборов
Выборы в ЖК. В Кыргызстане круглосуточно мониторят соцсети и фиксируют нарушения
Уровень политической культуры вырос — член ЦИК о выборах депутатов ЖК
Еще один кандидат в депутаты ЖК отказался от участия в выборах
Досрочные выборы. В России открыто 40 избирательных участков
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Город в&nbsp;городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту &laquo;Алтай&raquo; Город в городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту «Алтай»
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
15:23
Мастера вкуса: повара «Кумтора» взяли пять золотых медалей в Турции Мастера вкуса: повара «Кумтора» взяли пять золотых меда...
15:20
В пригороде Монреаля открылся юрточный городок
15:17
Безопасно ли в России студенту из Кыргызстана, рассказали в Россотрудничестве
15:05
Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира
14:59
Выборы в ЖК. ЦИК отказалась привлекать кандидата к уголовной ответственности