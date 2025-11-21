09:46
Власть

Детей не будут судить за мелкие проступки: в Кыргызстане вводят новую систему

В стране вводится новый порядок работы с подростками, впервые совершившими преступления небольшой или средней тяжести. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который полностью обновляет нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, касающиеся детей в конфликте с законом.

Теперь, если ребенок впервые совершил нетяжкое преступление и признал свою вину, уголовное дело против него не будут доводить до суда.

Вместо этого несовершеннолетний будет проходить специальную программу: выполнять обязательства, возмещать ущерб, работать с психологами и органами опеки.

Все эти меры оформляются в виде договора о выведении ребенка из уголовного судопроизводства. Если он выполняет условия — дело закрывается без судимости.

В случае если ребенок нарушит договор, прокурор сможет:

  • изменить меры;
  • продлить срок программы;
  • либо полностью отменить решение о выведении и вернуть дело в обычный уголовный порядок.

Согласно новым поправкам, следователи должны выделять такие дела в отдельное производство. Для каждого ребенка составляется список обязательств. Контроль за выполнением условий несут органы внутренних дел и службы по защите детей. Кроме того, потерпевшие сохраняют право на возмещение ущерба.

Закон вступит в силу через десять дней.
