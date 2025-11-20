В Бишкеке увековечат память выдающихся личностей Кыргызстана

В Бишкеке рассмотрели 21 предложение о присвоении имен выдающихся кыргызстанцев образовательным учреждениям, установке памятников и мемориальных досок в честь героев и великих личностей страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов подчеркнул важность системной работы по сохранению памяти о личностях, внесших значительный вклад в развитие государства.

По итогам заседания принято решение об установке памятников выдающимся личностям, среди которых Герои Кыргызской Республики Тологон Касымбеков, Сооронбай Жусуев, Герои Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев, Муса Джалиль, хирург Шамшидин Суеркулов, народный артист Бообек Ибраев и другие выдающиеся деятели.