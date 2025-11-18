10:58
Власть

Суды переходят в «цифру»: принят закон об онлайн-разбирательствах и видеосвязи

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Административно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы КР. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Закон вводит в процессуальное законодательство понятия видеоконференцсвязи, онлайн-трансляции судебных заседаний, цифрового судопроизводства и «сервиса гарантированной доставки сообщений». Это цифровой сервис, через который суды смогут направлять участникам процесса повестки и иные уведомления с подтверждением получения.

Цифровое судопроизводство и «электронные» дела

После вступления в силу закона административные, гражданские и экономические дела могут вестись не только на бумаге, но и в полностью цифровом формате.

Судебные акты, протоколы и другие документы приравниваются к бумажным, если подписаны цифровой подписью или идентификатором через Единую систему идентификации. Бумажные документы будут оцифровываться и подшиваться в электронное дело.

Судья сможет менять форму судопроизводства — с бумажной на цифровую и обратно — отдельным определением. В цифровой форме допускается и автоматическое распределение дел между судами и судьями (за исключением дел исключительной подсудности).

Иски, жалобы и возражения — через онлайн-систему

Исковые заявления, административные иски, апелляционные и кассационные жалобы, возражения и заявления о пересмотре по новым обстоятельствам можно будет подать в суд через цифровую систему судопроизводства, заполнив электронную форму и подписав ее цифровой подписью или идентификатором.

Решения судов тоже станут доступны в электронном виде: участники процесса смогут знакомиться с ними и скачивать дубликаты через цифровую систему. Направление решения таким способом будет считаться надлежащей отправкой.

Уведомления по SMS, e-mail и через спецсервис

Суды получат право извещать участников процесса:

  • заказными письмами;
  • СМС-сообщениями;
  • через сервис гарантированной доставки сообщений;
  • телефонограммой, телеграммой, факсом;
  • по электронной почте и другим каналам связи, позволяющим зафиксировать отправку и получение.

Для административных дел предусмотрена возможность размещать материалы дела в цифровой системе: это тоже будет считаться надлежащим уведомлением, а стороны смогут сами знакомиться с материалами онлайн.

Обязательная аудио- и видеозапись заседаний

Фиксация судебных заседаний средствами аудио- и видеозаписи становится обязательной в административном и гражданском процессах. Запись признается протоколом, а к делу прилагается краткий письменный протокол с основными сведениями о заседании и использованных цифровых средствах.

Проводить заседание без записи можно только в исключительных случаях – для защиты прав участников или при невозможности устранить технические неполадки. В этом случае секретарь оформляет акт с указанием причин.

Участники процесса получают право знакомиться не только с письменным протоколом, но и с аудио- и видеозаписью, а также подавать замечания, если были сбои в записи.

Видеоконференцсвязь и онлайн-трансляция

Новые нормы подробно регулируют участие в заседаниях через видеоконференцсвязь:

  • стороны, свидетели, эксперты, переводчики и специалисты смогут подключаться дистанционно, в том числе с личных цифровых устройств;
  • суд проверяет их личность через Единую систему идентификации;
  • подписки свидетелей и экспертов о предупреждении об ответственности возможны в цифровой форме;
  • эти правила распространяются и на суды апелляционной инстанции.

При повторных нарушениях порядка в заседании суд сможет ограничить участнику выступление и отключить ему звук и (при необходимости) видео на часть или все заседание.

Кроме того, суд по собственной инициативе или по ходатайству сторон сможет разрешить онлайн-трансляцию заседания по телевидению, радио или в интернете. При этом суд должен учитывать интересы правосудия, гласности, права и безопасность участников процесса.

Изменения в УПК

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется нормой о вызове участников процесса в суд по СМС, через сервис гарантированной доставки сообщений, телефонограмму, телеграмму, факс или электронную почту. При отсутствии технической возможности используется традиционная повестка.

Таким образом, принятый закон закрепляет переход судебной системы Кыргызстана к цифровому формату работы: от подачи исков и жалоб онлайн — до дистанционного участия в заседаниях и обязательной аудио- и видеозаписи процессов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351290/
