Политический уровень участников избирательного процесса в Кыргызстане заметно вырос. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бекматов.

По его словам, и кандидаты, и их представители, и даже избиратели имеют общее представление о грядущих досрочных выборах.

«С введением новых требований избирательного законодательства люди чувствуют ответственность, хотя выборы всегда сопровождаются различными нарушениями, в том числе со стороны средств массовой информации. Два издания, к примеру, нарушили условия предвыборной агитации, одно СМИ — сроки агитации. На них наложили штрафы на основании Кодекса о правонарушении», — сказал Абдыжапар Бекматов.

В эфире прозвучало, что в реестре Координационной группы оперативного реагирования (КГОР) зарегистрировано 86 материалов. В ней состоят не только члены ЦИК, но и представители ГКНБ, прокуратуры, МВД.

Напомним, 30 ноября состоятся досрочные выборы в парламент. Согласно новым правилам, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах, по трое от каждого.