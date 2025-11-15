Досрочные выборы. В России открыто 40 избирательных участков

В связи с проведением досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша за рубежом открыли 100 избирательных участков, из них 40 — в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

По ее данным, председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров провел онлайн-встречу с представителями кыргызской диаспоры, руководителями общественных объединений и гражданскими активистами, проживающими в России и представляющими интересы кыргызстанцев за рубежом.

«Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения избирательных прав граждан, находящихся за пределами страны. Впервые будет применен механизм дистанционного голосования. От соотечественников не требуется постановка на консульский учет — достаточно проверить себя в списках избирателей на сайте tizme.gov.kg и прийти на выборы с паспортом или приложением «Тундук»», — подчеркнул он.

Во время встречи участники также проверили свои данные на сайте tizme.gov.kg и убедились, что смогут принять участие в голосовании.

Напомним, что 30 ноября 2025 года состоятся досрочные выборы в парламент. Согласно новым правилам, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах, по трое от каждого.