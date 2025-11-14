22:53
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Власть

Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света

Глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал на своей странице в Facebook сообщение от Садыра Жапарова, которое глава государства адресовал кабмину, его членам и представителям в областях.

Речь идет об экономии электроэнергии, рейдах по точкам общепита и информации о том, что в Бишкеке все заведения должны закрывать после 22.00.

Ниже приводим текст сообщения президента.

«Не знаю, правильно ли вы понимаете задачу по экономии электроэнергии. В общем, не приставайте к частным лицам, мелкому бизнесу относительно их потребления электричества. Вы очень сильно напугали народ и создали ажиотаж.

Не знаю, есть ли среди вас те, кто хочет саботировать выборы. Таких на улицах полно. Вы им масла в огонь подливаете.

Основная цель — выключать свет после 18.00 во всех госучреждениях, от айыл окмоту до «Ынтымак-Ордо». После работы не нужно много усилий, чтобы выключить электроприборы и свет. Кроме того, в ненужные моменты в коридорах свет горит, даже днем в кабинетах включают освещение и работают! Вот это и нужно контролировать, говорю вам. Экономию электроэнергии нужно начинать с себя!

Каждый руководитель, контролируйте свои учреждения и предприятия. Особенно школы и учебные заведения не экономят электричество. Представители в областях, ежедневно контролируйте акимов, акимы, контролируйте айыл окмоту, айыл окмоту — школы и детские сады!

Если в государственных зданиях горит свет, значит, там не работают. Мы рассмотрим ответственность таких руководителей.

Давайте экономить электроэнергию в зданиях государственных учреждений и предприятий, даже в самом «Ынтымак-Ордо»!

Не трогайте частных лиц. Не бойтесь, энергии хватит. НЭСК без консультации с министерством (Минэнерго — прим. 24.kg) подняла шум зря».
Ссылка: https://24.kg/vlast/351009/
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчан просят в часы пиковых нагрузок не использовать мощные электроприборы
Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
В школах Бишкека сокращают уроки из-за дефицита электричества? Ответ мэрии
Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Популярные новости
Все пляжные зоны в&nbsp;Кыргызстане передают под единое управление Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Казахстан вернет Кыргызстану на&nbsp;треть больше электроэнергии, чем получил летом Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на&nbsp;мясо выше 700 сомов&nbsp;&mdash; ваша вина Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
Бизнес
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
14 ноября, пятница
22:48
В Кочкорском районе открыли цех по производству железобетонных изделий В Кочкорском районе открыли цех по производству железоб...
22:29
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кыргызстанку за нарушение условий агитации
22:08
Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света
22:05
Выборы в ЖК. Один из кандидатов снялся с гонки
21:47
Ученые впервые проанализировали ДНК Гитлера. Что они обнаружили