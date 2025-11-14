Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света

Глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал на своей странице в Facebook сообщение от Садыра Жапарова, которое глава государства адресовал кабмину, его членам и представителям в областях.

Речь идет об экономии электроэнергии, рейдах по точкам общепита и информации о том, что в Бишкеке все заведения должны закрывать после 22.00.

Ниже приводим текст сообщения президента.

«Не знаю, правильно ли вы понимаете задачу по экономии электроэнергии. В общем, не приставайте к частным лицам, мелкому бизнесу относительно их потребления электричества. Вы очень сильно напугали народ и создали ажиотаж.

Не знаю, есть ли среди вас те, кто хочет саботировать выборы. Таких на улицах полно. Вы им масла в огонь подливаете.

Основная цель — выключать свет после 18.00 во всех госучреждениях, от айыл окмоту до «Ынтымак-Ордо». После работы не нужно много усилий, чтобы выключить электроприборы и свет. Кроме того, в ненужные моменты в коридорах свет горит, даже днем в кабинетах включают освещение и работают! Вот это и нужно контролировать, говорю вам. Экономию электроэнергии нужно начинать с себя!

Каждый руководитель, контролируйте свои учреждения и предприятия. Особенно школы и учебные заведения не экономят электричество. Представители в областях, ежедневно контролируйте акимов, акимы, контролируйте айыл окмоту, айыл окмоту — школы и детские сады!

Если в государственных зданиях горит свет, значит, там не работают. Мы рассмотрим ответственность таких руководителей.

Давайте экономить электроэнергию в зданиях государственных учреждений и предприятий, даже в самом «Ынтымак-Ордо»!

Не трогайте частных лиц. Не бойтесь, энергии хватит. НЭСК без консультации с министерством (Минэнерго — прим. 24.kg) подняла шум зря».