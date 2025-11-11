17:27
Не будет тяжелого оружия и техники: работа пограничников станет легче

Работа пограничников станет легче, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пограничной заставе «Карамык» в Чон-Алайском районе. Там построили новый служебный жилой комплекс для сотрудников Пограничной службы.

Глава госкомитета отметил, что со всеми соседними государствами границы уточнены и уже нет спорных участков.

«Сколько бойцов погибло в конфликтах?! Я надеюсь, что больше таких конфликтов не будет, потому что делить нечего. С соседями мы будем соблюдать и защищать границы мирно. Мы меняем правила, касающиеся числа военнослужащих на границах и использования вооружения. Отныне у вас не будет тяжелого оружия, тяжелой техники», — сказал он.

Камчыбек Ташиев отметил, что к такому решению власти пришли после обсуждения с соседними странами. По его словам, пограничники будут пользоваться легким стрелковым оружием, соответственно, их работа тоже станет легче. Но, когда именно произойдут изменения, не уточнил.

Ранее глава спецслужб заявил, что в ближайшее время на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном может исчезнуть необходимость постоянного пограничного присутствия.
