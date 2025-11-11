Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил на заявления Алмазбека Атамбаева

Министр энергетики Таалайбек Ибраев прокомментировал заявление бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который ранее сообщил, что при его правлении Кыргызстан якобы отказался от импорта электроэнергии и реализовал крупные энергетические проекты. Ответ чиновника опубликовали в местных СМИ.

По словам Таалайбека Ибраева, большая часть утверждений Алмазбека Атамбаева «не соответствует действительности и имеет манипуляционный характер».

Министр сообщил, что в 2010-2017 годах КР продолжала покупать электроэнергию у Казахстана и Таджикистана в среднем по 5 сомов за киловатт-час. Сейчас, по его словам, импорт обходится дешевле — около 3 сомов.

Таалайбек Ибраев отметил, что два зимних сезона без импорта в 2017-2018 годах связаны с высокими осадками и повышенным уровнем воды в Токтогульском водохранилище, а не с реформами.

Он заявил, что увеличение мощности станции на 240 мегаватт пришлось на 2022-2025 годы. При правлении бывшего главы государства работы находились на стадии подготовки, заметил глава Минэнерго.

Он подтвердил, что проект ЛЭП «Датка — Кемин» завершили при Алмазбеке Атамбаеве, однако сравнил его стоимость с проектом CASA-1000. По данным ведомства, 1 километр ЛЭП стоил дороже, и, утверждает Таалайбек Ибраев, «разница составила свыше $90 миллионов».

Чиновник напомнил о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС, которое так и не началось. По его словам, после расторжения соглашения Кыргызстан выплатил российской стороне около $51 миллиона по решению арбитража.

Кроме того, Таалайбек Ибраев связал дефицит электроэнергии не с «разрушением системы», а с ростом потребления: в 2018 году — около 14 миллиардов киловатт-часов, сейчас — около 20 миллиардов киловатт-часов.

Он подчеркнул, что в стране строят новые станции, включая «Камбар-Ата-1», «Куланак» и «Бала-Саруу», реализуют проект Кара-Кечинской ТЭС.

Таалайбек Ибраев заявил, что при Алмазбеке Атамбаеве «не построили ни одной новой ГЭС», а нынешние проекты направлены на снижение зависимости от импорта в долгосрочной перспективе.