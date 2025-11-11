Современную школу на 275 мест открыли в Узгенском районе

В селе Ана-Кызыл Узгенского района Ошской области открыли новую школу имени А.Омурзакова на 275 мест. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Мы используем все возможности для повышения качества образования для детей. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал», — заявил заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев.

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева отметила, что школу построили в соответствии с мировыми стандартами безопасности.

«Мы стараемся создать все условия в школах, обеспечить каждого учителя ноутбуком. Думаю, государство полностью выполняет свою задачу в этой области. Я верю, что новый очаг знаний откроет детям двери к новым возможностям», — сказала она.

Догдуркуль Кендирбаева передала пять компьютеров новому учебному заведению и десять — средней школе № 5 имени Владимира Ленина.

Отметим, что строительство школы начали в сентябре 2024 года. Общая площадь нового образовательного учреждения составляет 1,4 гектара.