15:53
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Власть

Японский посол уходит: Садыр Жапаров поблагодарил за JATA и туристов

Фото администрации президента. Года Хидэки и Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Году Хидэки по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил плодотворную деятельность посла и подчеркнул, что Япония является надежным и долгосрочным партнером КР на пути устойчивого развития.

Он подчеркнул, что в рамках взаимодействия с правительством Японии в Кыргызстане реализуют важные проекты, направленные на социально-экономическое развитие страны. И заметил, что они вносят значительный вклад в улучшение благосостояния граждан и укрепление сотрудничества между двумя государствами.

Президент с удовлетворением отметил рост числа туристов из Японии в последние годы.

Он сказал, что это результат работы посла по укреплению двусторонних связей и продвижению туристического потенциала нашей республики в Стране восходящего солнца.

Года Хидэки отметил, что за последние годы кыргызско-японское сотрудничество вышло на новый уровень, особенно после официального визита Садыра Жапарова в Японию. Этот визит придал дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и укреплению взаимопонимания между двумя государствами.

Посол напомнил, что в 2023 году во время визита в Токио глава КР встретился с представителями ассоциации туристических операторов JATA, что способствовало продвижению республики как привлекательного направления.

Года Хидэки подчеркнул, что Япония рассматривает Кыргызстан как важного партнера в регионе и намерена и впредь содействовать укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350482/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров призвал молодежь голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
Садыр Жапаров: Моя главная обязанность — построить Кыргызстан моей мечты
Президент объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав
В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях
В Японии вводятся продовольственные карточки на рис
Бэкстейдж из Вашингтона: как прошел саммит С5+1 с участием Садыра Жапарова
Садыр Жапаров: 40 процентов экспорта кыргызских IT-услуг в 2024 году ушло в США
В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Кыргызстан планирует открыть посольство в Египте. Итоги переговоров президентов
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
11 ноября, вторник
15:52
Современную школу на 275 мест открыли в Узгенском районе Современную школу на 275 мест открыли в Узгенском район...
15:48
Бишкек и Москва договорились нарастить торговлю с $3,9 до $5 миллиардов
15:45
Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ
15:33
Японский посол уходит: Садыр Жапаров поблагодарил за JATA и туристов
15:16
Незаконные свалки выявили в Сокулукском районе