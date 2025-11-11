Японский посол уходит: Садыр Жапаров поблагодарил за JATA и туристов

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Году Хидэки по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил плодотворную деятельность посла и подчеркнул, что Япония является надежным и долгосрочным партнером КР на пути устойчивого развития.

Он подчеркнул, что в рамках взаимодействия с правительством Японии в Кыргызстане реализуют важные проекты, направленные на социально-экономическое развитие страны. И заметил, что они вносят значительный вклад в улучшение благосостояния граждан и укрепление сотрудничества между двумя государствами.

Президент с удовлетворением отметил рост числа туристов из Японии в последние годы.

Он сказал, что это результат работы посла по укреплению двусторонних связей и продвижению туристического потенциала нашей республики в Стране восходящего солнца.

Года Хидэки отметил, что за последние годы кыргызско-японское сотрудничество вышло на новый уровень, особенно после официального визита Садыра Жапарова в Японию. Этот визит придал дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и укреплению взаимопонимания между двумя государствами.

Посол напомнил, что в 2023 году во время визита в Токио глава КР встретился с представителями ассоциации туристических операторов JATA, что способствовало продвижению республики как привлекательного направления.

Года Хидэки подчеркнул, что Япония рассматривает Кыргызстан как важного партнера в регионе и намерена и впредь содействовать укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.