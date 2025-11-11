Религия, ОПГ, судимость. Почему ЦИК отказала некоторым кандидатам в регистрации

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша 467 человек, из них 276 — мужчины, 191 — женщины.

Подавали заявление о намерении участвовать в выборах 589 граждан, некоторым в регистрации отказали, часть граждан сами решили не участвовать в гонке.

Десятки кандидатов не допущены к гонке по разным причинам. В общей сложности на этом этапе из предвыборной гонки выбыло более 100 претендентов.

Долго отсутствовали в стране

В этот раз ЦИК обратила пристальное внимание на требование законодательства о том, кандидат в депутаты должен постоянно проживать на территории Кыргызской Республики не менее последних пяти лет перед участием в выборах. Из-за несоответствия этому требованию отказ получили 7 человек.

Курманбек Жоошбаев, 1996 года рождения, генеральный директор ОАО «Моушн груп» (избирательный округу № 3). Он не находился на территории страны с 28 февраля 2022 года по 27 октября 2022 года.

Рахима Асанова, 1970 года рождения, пенсионер (округ № 19). По данным Пограничной службы, Рахима Асанова не была в КР с 12 октября 2021 года по 20 июня 2022 года.

Читайте по теме Парламентские выборы в Кыргызстане: короткая кампания и скромные ожидания

Венера Койчиева (округ № 29) находилась за пределами Кыргызской Республики 269 дней в период с 20 октября 2021 года по 10 октября 2022 года и 186 дней в период с 26 октября 2022 года по 13 октября 2023 года. На сайте ЦИК указано, что 57-летняя Венера Койчиева является временно безработной. При этом общественности она известна как журналист, долгие годы работавшая главным продюсером кыргызской службы ВВС в Лондоне.

Также из-за ценза оседлости кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша не стал Дамирбек Абдивали уулу (округ № 12). Согласно справке Пограничной службы, он с 23 октября 2022 года по 23 октября 2023 года находился за пределами КР в общей сложности 232 дня, а с 23 октября 2023 года по 23 октября 2024 года — 242 дня.

Кандидаты Эмиль Жайчиев, 1976 года рождения, (временно не работает) и Танзиля Темирова, 1991 года рождения, (кондитер), которые выдвигались по округу № 12, а также 32-летний предприниматель Айдарбек Абдибаит уулу (округ № 4) тоже не были зарегистрированы из-за того, что долго отсутствовали в стране.

Ранее, комментируя это требование законодательства, глава ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что к следующим выборам, возможно, нужно будет пересмотреть это требование и сократить сроки или вообще отказаться от него.

Имеют судимость

Если ранее депутатами не могли стать граждане, имеющие судимость, то теперь к выборам не допускаются и те, кто имеет погашенную судимость или уголовное дело, закрытое по нереабилитирующим основаниям.

Так, ЦИК отказала в регистрации Жалолидину Нурбаеву (округ № 5). Он является действующим депутатом VII созыва Жогорку Кенеша. По данным ЦИК, имеются сведения о прекращенных уголовных делах в отношении Нурбаева.

Читайте по теме В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт

Одно уголовное дело было возбуждено 6 октября 2006 года Следственным отделом УВД Бишкека по статье 235 Уголовного кодекса Киргизской ССР (редакция 1960 года). Другое уголовное дело было возбуждено 30 июня 2021 года Следственным отделом Араванского РОВД Ошской области по статье 359 УК КР (редакция 2017 года). Оба дела были прекращены.

Жалолидин Нурбаев подал жалобу в Бишкекский административный суд на решение ЦИК. «Уголовного дела, о котором говорит Центризбирком, возбужденного якобы в 2006-м, не существует. В 1996 году действительно было дело, но оно имело политический характер, и в итоге мы оправданы. У меня нет судимости по нему», — заявил депутат ЖК.

Также из-за наличия судимости или уголовного дела ЦИК не зарегистрировала Шерахмада Алибекова (избирательный округ № 3) и Диляфруз Рахманову.

Связи с ОПГ

Бывший депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов не получил допуск к выборам. Он выдвигался кандидатом по многомандатному избирательному округу № 6. Согласно информации МВД, Шайлообек Атазов с 2024 года по настоящее время состоит на профилактическом, оперативно-предупредительном учете как лицо, связанное с организованной преступной группой, преступным сообществом (преступной организацией) или вооруженной группой (бандой).

Кроме того, по сведениям Пограничной службы, Шайлообек Атазов находился за пределами Кыргызстана с 13 марта по 29 ноября 2024 года (260 дней).

Еще один кандидат получил отказ за связи с ОПГ — Болотбек Дуйшеналиев. Он выдвигался по многомандатному избирательному округу № 14. По данным ЦИК, 37-летний временно не работающий Болотбек Дуйшеналиев с 2011 года состоял на профилактическом и оперативно-профилактическом учете как лицо, причастное к организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) или вооруженной группе (банде).

Кроме того, по данным Пограничной службы, он находился за пределами КР с 11 ноября 2023 года по 4 февраля 2024 года (84 дня), с 20 апреля по 8 июня 2024 года (48 дней) и с 18 июля по 4 октября 2024 года (78 дней), всего 210 дней.

Читайте по теме Камчыбек Ташиев заявляет, что в Кыргызстане больше нет смотрящих и положенцев

ЦИК также не зарегистрировала Рузмахаммада Исабаева (округ № 9), поскольку он, согласно данным МВД, с 2015 по 2019 годы состоял на профилактическом, оперативно-профилактическом учете как лицо, связанное с организованной преступной группой (преступным сообществом, преступной организацией), а также с вооруженной группой (бандой). По данным ЦИК, 36-летний Рузмахаммад Исабаев временно не работает.

Отказ в регистрации кандидатом получил Нурланбек Пусуров, выдвинувший свою кандидатуру по округу № 9. Выяснилось, то он также состоял на учете МВД как лицо, связанное с ОПГ в период с 2011 по 2019 годы.

Кроме того, Департамент развития качества образования при Министерстве образования не подтвердил КР подлинность его диплома о высшем профессиональном образовании, выданного Ошским государственным университетом 25 июня 2000 года. На сайте ЦИК отсутствует информация о месте работы 49-летнего Нурланбека Пусурова.

Поводом для отказа стало не только участие в ОПГ или причастность к ней, но и фотографии с криминальными авторитетами.

Так, Ильясу Амангазиеву (округ № 25) ЦИК отказала из-за фотографии, на которой он запечатлен вместе с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым.

Для проверки информации и проведения следственных действий в Иссык-Атинском районном управлении внутренних дел было зарегистрировано сообщение, Ильяс Амангазиев был вызван на допрос, где он подтвердил подлинность фотографии. Согласно информации ЦИК, 36-летний Ильяс Амангазиев временно не работает.

По данным некоторых СМИ, в прошлом Ильяс Амангазиев работал в ГКНБ и был уволен из ведомства в 2018 году.

Фото из интернета

Как оказалось, фотография с Камчи Кольбаевым была еще у одного кандидата — Кудрета Тайчабарова. По данным ЦИК, фотография была сделана в 2021 году в кафе-баре «Blonder Pub» в Бишкеке. В этом заведении кримавторитет и был убит в октябре 2023 года. Со ссылкой на справку МВД в Центризбиркоме сообщили, что «Тайчабаров имел близкие связи с Камчи Кольбаевым, в связи с чем был поставлен на оперативный учет как лицо, имеющее отношение к организованной преступной группе». В результате ЦИК не допустила его к гонке.

Кудрет Тайчабаров, являющийся бывшим директором СЭЗ «Бишкек» рассказал об обстоятельствах, при которых была сделана фотография, и заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК. Однако на следующий день милиция сообщила о его задержании. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР и водворили в СИЗО.

Фото из интернета

Занимались религиозной деятельностью

Согласно части 4 статьи 3 конституционного закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», религиозные деятели не имеют права баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша в течение 5 лет после прекращения своей религиозной деятельности. Со ссылкой на эту норму ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам.

Гулсара Каримова (округ № 12), как оказалось, была назначена руководителем религиозной организации «Келечек Умма» 1 мая 2022 года. Кроме того, с 2023 по 2025 годы Каримова занимала должность директора религиозного учебного центра «Сыддык Мухаммед Балту», который осуществляет свою деятельность на территории Джалал-Абадской области. На сайте ЦИК указано, что 42-летняя Гулсара Каримова является депутатом айыльного кенеша.

При проверке документов Мирлана Нурбаева (округ № 5) выяснилось, что он длительное время активно занимался религиозной деятельностью — был директором религиозного благотворительного фонда «Араван Зекет» и представителем религиозного благотворительного фонда «Ас-Сафа». На сайте ЦИК указано, что 42-летний Мирлан Нурбаев является депутатом местного кенеша.

Не предоставили документы

Большое количество кандидатов не получили регистрацию из-за того, что они не предоставили документы. Так, например, Абдурахман Укуев (округ № 6), по данным ЦИК, не предоставил нотариально заверенную копию документа о высшем образовании.

Также ЦИК отказала 34 кандидатам в связи с тем, что они не представили документы о внесении избирательного взноса и не создали избирательные фонды в установленные законом сроки.

Кроме этого, ряд граждан сами отказались от участия в выборах. Всего ЦИК сообщила о 67 таких гражданах. Среди них есть такие, кого ЦИК ранее уже успела зарегистрировать кандидатами.