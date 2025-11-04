12:11
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы

Конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» содержит норму, согласно которой кандидат должен постоянно проживать на территории Кыргызской Республики не менее последних пяти лет перед выдвижением в нардепы.

Из-за несоответствия этой норме нескольким желающим баллотироваться в депутаты ЦИК уже отказала в регистрации кандидатами.

Как пояснил 24.kg председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров, претенденты должны отсутствовать в стране не более шести месяцев в течение одного года.

Читайте по теме
ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша

«В соответствии с конституционным законом гражданин, который хочет стать депутатом, должен последние пять лет постоянно проживать на территории КР. Допускаются перерывы в каждом году до шести месяцев. В случае превышения этого срока гражданин не допускается к выборам. Например, если человек в 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годах уезжал каждый год на три месяца, то это допускается. Если он потом уезжал еще на месяц, то это тоже допускается. Но если в совокупности отсутствовал более шести месяцев в одном году, то это уже превышение срока — и гражданин не допускается к выборам», — отметил он.

Данная норма не касается дипломатов, которые могут находиться за границей долгий срок по работе.  

Считать пятилетний срок начинают с даты подачи заявления о намерении участвовать в выборах. Технических проблем в проверке информации, как подчеркнул Тынчтык Шайназаров, нет.

Однако он считает, что данная норма создает препятствия мигрантам выдвигаться в депутаты. По мнению главы Центризбиркома, к следующим выборам, возможно, нужно будет пересмотреть это требование и сократить срокии или вообще отказаться от него.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349579/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента
Член ЦИК намерен участвовать в выборах. Его освободили от обязанностей
Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования
ГКНБ провел совещание по обеспечению стабильности перед выборами
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования
В канун выборов в Оше началась профилактическая операция «Экстремист»
Дайырбек Орунбеков призвал не верить кандидатам, крадущим заслуги государства
ЦИК аккредитовала международных наблюдателей на досрочные парламентские выборы
Выборы в ЖК. ЦИК Кыргызстана аккредитовала 29 международных наблюдателей
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Бизнес
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
4 ноября, вторник
12:06
Всемирный день сбережений с «Оптима Банком» Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
12:00
Работаете за границей, но не можете накопить деньги? 5 главных ошибок мигрантов
11:56
Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы
11:50
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
11:47
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства