Кыргызстан и Россия строят новую школу в Бишкеке за 35 миллионов сомов

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук ознакомились с проектом строительства школы в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что в целях реализации соглашения об условиях строительства, создания и функционирования в Кыргызстане совместных общеобразовательных организаций определили девять земельных участков.
Уточняется, что на сегодня Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ведет различные строительные работы по подведению внешних инженерных сетей.