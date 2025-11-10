20:06
Кыргызстан и Россия строят новую школу в Бишкеке за 35 миллионов сомов

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук ознакомились с проектом строительства школы в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в целях реализации соглашения об условиях строительства, создания и функционирования в Кыргызстане совместных общеобразовательных организаций определили девять земельных участков.

Адылбек Касымалиев и Алексей Оверчук посетили место, где построят столичную школу. Им представили проект учебного заведения площадью 3 гектара и с 1 тысячей 224 местами. Сметная стоимость по проекту составила 35 миллионов 452 тысячи 616 сомов.

Уточняется, что на сегодня Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ведет различные строительные работы по подведению внешних инженерных сетей.
