11:51
Сюжет: Выборы-2025

Досрочные выборы: на одно депутатское место претендует 5,2 кандидата

На одно депутатское место претендует 5,2 кандидата. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, в целом 589 граждан Кыргызстана написали заявления о намерении участвовать в досрочных выборах Жогорку Кенеша.

Однако зарегистрировали всего 467 кандидатов.

«То есть 122 человека получили отказ, большинство из них по собственному желанию — это их конституционное право. Некоторым мы отказали из-за несоответствия требованиям законодательства — долгое время проживали за рубежом; имели раннюю судимость; состояли на учете за связь с ОПГ; еще несколько граждан работали в религиозных организациях», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Он добавил, что накануне несколько кандидатов написали заявление об отказе от дальнейшего участия. Поэтому общее число, соответственно, уменьшится.

«Центризбирком к досрочным выборам готов. Принят календарный план, поэтапно по нему и двигаемся», — отметил Узарбек Жылкыбаев.

Напомним, сегодня в Кыргызстане официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Этот период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350281/
