15:00
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Более 900 международных наблюдателей намерены мониторить выборы в ЖК

«Избирательная система Кыргызстана впереди планеты всей, на территории СНГ так точно. Мы хвалимся. На досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша уже подали заявки более 900 международных наблюдателей», — заявил в эфире «Биринчи радио» член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, многие восхищаются отечественной избирательной системой.

Читайте по теме
Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу снимать с гонки

«Но у нас только один момент, который, можно сказать, все уничтожает: подкуп голосов. Административный ресурс практически на нет уже исключили, каруселей нет, вброса бюллетеней нет, протоколы тоже не «рисуют». Поэтому я обращался к кандидатам — давайте подумаем о чести нашего народа. До каких пор будем покупать и продавать свои голоса? Это обращение в том числе и к избирателям, но основной посыл — к претендентам. Если кандидат не будет покупать, то кто будет продавать голоса? Это же кандидаты и их близкие ходят и пытаются подкупать, особенно в селах, — китайская юрта и два казана... Посыл этих юрт не хороший — той люди сами делают, а это все используется в основном на похоронах. Поэтому я жестко сказал, чтобы они даже не думали о подкупе голосов. Это является уголовно наказуемым деянием», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Напомним, сегодня в Кыргызстане официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Этот период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350305/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в ЖК. В бюджет поступило 147 миллионов сомов в виде избирательного взноса
До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу снимать с гонки
Досрочные выборы. Кому запрещено лайкать посты кандидатов в соцсетях
Досрочные выборы. О правилах агитации рассказали в ЦИК
Досрочные выборы: на одно депутатское место претендует 5,2 кандидата
В Кыргызстане стартовала агитация: соцсети заполнились лозунгами и портретами
Факт подкупа голосов избирателей в Бишкеке выявило МВД
ЦИК отказала в регистрации 34 кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша
Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
14:54
Ущерб на $14,5 миллиона нанесли сели в Кыргызстане в 2024 году Ущерб на $14,5 миллиона нанесли сели в Кыргызстане в 20...
14:38
Выборы в ЖК. В бюджет поступило 147 миллионов сомов в виде избирательного взноса
14:35
Более 900 международных наблюдателей намерены мониторить выборы в ЖК
14:21
Глобальные цены на продовольствие снизились в октябре на 1,6 процента
14:00
До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей