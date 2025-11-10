Более 900 международных наблюдателей намерены мониторить выборы в ЖК

«Избирательная система Кыргызстана впереди планеты всей, на территории СНГ так точно. Мы хвалимся. На досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша уже подали заявки более 900 международных наблюдателей», — заявил в эфире «Биринчи радио» член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, многие восхищаются отечественной избирательной системой.

«Но у нас только один момент, который, можно сказать, все уничтожает: подкуп голосов. Административный ресурс практически на нет уже исключили, каруселей нет, вброса бюллетеней нет, протоколы тоже не «рисуют». Поэтому я обращался к кандидатам — давайте подумаем о чести нашего народа. До каких пор будем покупать и продавать свои голоса? Это обращение в том числе и к избирателям, но основной посыл — к претендентам. Если кандидат не будет покупать, то кто будет продавать голоса? Это же кандидаты и их близкие ходят и пытаются подкупать, особенно в селах, — китайская юрта и два казана... Посыл этих юрт не хороший — той люди сами делают, а это все используется в основном на похоронах. Поэтому я жестко сказал, чтобы они даже не думали о подкупе голосов. Это является уголовно наказуемым деянием», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Напомним, сегодня в Кыргызстане официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Этот период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.