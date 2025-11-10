13:26
Сюжет: Выборы-2025

Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу снимать с гонки

За подкуп избирателей выносить предупреждения кандидатам в депутаты не станут, а сразу снимут с гонки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев.

По его словам, за нарушение условий предвыборной агитации первый раз штрафуют.

«Второй раз — предупреждение. При наличии двух предупреждений ЦИК может отменить регистрацию кандидата и отстранить от выборов», — сказал Узарбек Жылкыбаев.

Он добавил: агитаторы должны четко понимать, что такое агитация и клевета.

«Клеветать нельзя. От одного кандидата уже есть заявление на СМИ о том, что его оклеветали. Будем разбираться, может, и правоохранительные органы этим займутся», — заметил член Центризбиркома.

Отметим, по статье 65 Кодекса о правонарушениях:

  • за нарушение избирателем, наблюдателем, кандидатом или его представителем, доверенным лицом условий предвыборной агитации, предусмотренных законодательством о выборах, для физических лиц установлен штраф в 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов);
  • то же деяние, совершенное средством массовой информации, — штраф для физических лиц в 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), для юридических — 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);
  • то же деяние, совершенное политической партией или ее представителем, доверенным лицом, — штраф для физических лиц в 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), для юридических — 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов).

Напомним, сегодня в Кыргызстане официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Этот период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.
