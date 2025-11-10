Ввести цифровизацию процедур подачи и выдачи документов предлагает Минэкономики

Проект президентского указа «О регуляторной гильотине в области разрешительных документов» разработали в Министерстве экономики и коммерции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве пояснили, что целью и задачами проекта указа являются реализация государственной политики по дебюрократизации, сокращение административных барьеров и упрощение взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.

Отмечается, что в Кыргызстане сохраняется значительное количество разрешительных документов, требуемых для осуществления отдельных видов деятельности. Анализ, проведенный комиссией по инвентаризации и оценке выдаваемых государственными органами документов, имеющих разрешительный характер, показал, что:

значительная часть разрешительных документов не соответствует современным условиям регулирования;

процедуры их получения излишне сложны, непрозрачны и затратны для бизнеса;

между ведомствами наблюдается дублирование функций и требований;

отсутствует единая система оценки эффективности разрешительных процедур.

Предлагается утвердить перечень разрешительных документов, подлежащих обязательному государственному регулированию, и признать недействительными все остальные разрешительные документы, не вошедшие в утвержденный список.

Если указ будет подписан, то кыргызстанцы будут вправе осуществлять деятельность без разрешений, кроме случаев, прямо предусмотренных утвержденным перечнем.

Разработчик предлагает также запретить применение санкций за отсутствие отмененных разрешительных документов.

Например, Минэкономики предлагает сократить сроки рассмотрения и получения документов и провести цифровизацию процедур при выдаче лицензии на производство, ремонт, торговлю оружием и боеприпасами.

При выдаче разрешения на размещение телерадиоканала в аналоговом и (или) цифровом пакете вещания — провести цифровизацию процедур подачи и выдачи документов.