Камчыбек Ташиев передал детскому медцентру оборудование на 35 миллионов сомов

Камчыбек Ташиев вновь посетил Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, в ходе визита председатель спецслужб передал центру шесть комплектов современного медицинского оборудования, в том числе аппарат для эндоскопического ультразвукового исследования и несколько УЗИ-аппаратов. Средства на их приобретение — 35 миллионов 100 тысяч сомов — выделены из Стабилизационного фонда президента.

Во время встречи с коллективом Камчыбек Ташиев сообщил, что в ближайшее время для центра будет закуплено дополнительное медицинское оборудование, о необходимости которого ранее просили врачи.

Медперсонал также обратился с просьбой построить автостоянку на 180 мест и предоставить служебную автомашину. В ответ глава ГКНБ заявил, что автостоянка будет построена «в короткие сроки», а вместо одной машины центру передадут десять служебных — по одной на каждое отделение.

Он добавил, что в стране продолжается модернизация системы здравоохранения: строятся новые больницы, проводится ремонт и обновляется техническое оснащение медучреждений. Кроме того, Камчыбек Ташиев отметил, что в будущем планируется значительное повышение зарплаты медицинских работников.

Коллектив центра выразил благодарность за оказанную поддержку.
