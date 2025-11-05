17:23
Власть

ЦИК оштрафовала гражданина за преждевременную агитацию за кандидата в депутаты

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов оштрафовала гражданина Батырбека Жетимишова 7,5 тысячи сомов за нарушение условий предвыборной агитации.

Как уточнили в ведомстве, оштрафованный не баллотировался в депутаты, но проводил преждевременную агитацию за кандидата, имя которого не уточняется.

Материалы по этому делу поступили из Кара-Кульджинского РОВД. О порядке обжалования решения Батырбек Жетимишов будет информирован.

Ранее ЦИК уже штрафовала ряд граждан за преждевременную агитацию.

Напомним, досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября. Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. 
