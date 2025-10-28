12:06
Выборы-2025

Выборы-2025. ЦИК вынес штрафы за нарушение сроков агитации

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов рассмотрели вопрос о нарушении законодательства о предвыборной агитации на досрочных парламентских выборах.

По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей и сайтов информационных агентств рабочая группа выявила публикации, где есть признаки нарушения условий предвыборной агитации.

Напомним, согласно части 1 статьи 23 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до дня голосования.

Рабочая группа рекомендовала ЦИК привлечь к ответственности Айбека Тенизбая, Мирлана Дүйшонбаева, Нургазы Анаркулова, Карима Ханджезу и Каната Хасанова в соответствии с Кодексом о правонарушениях за нарушение условий предвыборной агитации.

В итоге принято решение оштрафовать Бакмурата Токтогулова на 7 тысяч 500 и 12 тысяч сомов, а в отношении Айбека Тенизбая, Мирлана Дүйшонбаева, Нургазы Анаркулова, Карима Ханджезы и Каната Хасанова за нарушение правил предвыборной агитации в соответствии со статьей 65 наложен штраф в размере 7 тысяч 500 сомов.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
